У Грузії виявили унікальну табличку з невідомими письменами: показує складний рівень майстерності

Грузинські археологи здійснили сенсаційне відкриття - знайшли базальтову табличку Башплемі з унікальною системою письма, яка не має аналогів у світовій археологічній практиці.Ця знахідка може радикально змінити наукові уявлення про походження стародавніх писемностей.

Табличка, виявлена рибалками під час сухого сезону на озері Башплемі, містить 60 символів, розташованих у семи стовпцях. Незважаючи на те, що вчені поки не можуть розшифрувати її зміст, дослідження показало надзвичайно високий рівень майстерності стародавніх майстрів. Про це пише Interesting Engineering.

Археологи припускають, що напис було зроблено близько 14 тисяч років тому - в період між пізньою бронзою та раннім залізним віком. Творець використовував складну техніку: конічне свердло та округлі інструменти для створення символів, що свідчить про неабияку технічну вправність.

Експерти висувають різні версії щодо призначення таблички - від опису військових трофеїв до релігійного підношення. Унікальність знахідки полягає в її потенційному зв'язку з античними писемностями різних регіонів - від Близького Сходу до Індії та Західної Іберії.

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Дослідники знаходять схожість символів з протокартвельським письмом, грузинською мргвловані, албанською писемностями, а також фінікійськими та протосинайськими системами. Водночас науковці підкреслюють, що напис Башплемі не повторює жодну відому писемність.

Особливо цікавим є потенційний зв'язок таблички з легендарним міфом про Ясона та аргонавтів. Знахідка може підтвердити cultural обмін між Кавказом та сусідніми регіонами, а також довести, що ця територіальна область була набагató важливішою в розвитку античної писемності, ніж вважалося раніше.

Базальтова табличка Башплемі може стати одним із найзахопливіших aрхеологіних відкриттів останнього часу, яке вимагає подальших ретельних досліджень.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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