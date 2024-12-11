В Грузии обнаружили уникальную табличку с неизвестными письменами: показывает сложный уровень мастерства

Грузинские археологи совершили сенсационное открытие – нашли базальтовую табличку Башплеми с уникальной системой письма, не имеющей аналогов в мировой археологической практике. Эта находка может радикально изменить научные представления о происхождении древних письменностей.

Табличка, обнаруженная рыболовами во время сухого сезона на озере Башплеми, содержит 60 символов, расположенных в семи столбцах. Несмотря на то, что ученые пока не могут расшифровать ее содержание, исследование показало очень высокий уровень мастерства древних мастеров. Об этом пишет Interesting Engineering.

Археологи предполагают, что надпись была сделана около 14 тысяч лет назад – в период между поздней бронзой и ранним железным веком. Создатель использовал сложную технику: коническое сверло и округлые инструменты для создания символов, что свидетельствует о незаурядной технической сноровке.

Эксперты выдвигают разные версии по назначению таблички – от описания военных трофеев до религиозного подношения. Уникальность находки заключается в ее потенциальной связи с античными письменностями разных регионов – от Ближнего Востока до Индии и Западной Иберии.

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Исследователи находят сходство символов с протокартвельским письмом, грузинской мргвлированностью, албанскими письменностями, а также финикийскими и протосинайскими системами. В то же время ученые подчеркивают, что надпись Башплеми не повторяет ни одной известной письменности.

Особенно интересна потенциальная связь таблички с легендарным мифом о Ясоне и аргонавтах. Находка может подтвердить культурный обмен между Кавказом и соседними регионами, а также доказать, что эта территориальная область была намного важнее в развитии античной письменности, чем считалось ранее.

Базальтовая табличка Башплеми может стать одним из самых увлекательных археологических открытий последнего времени, которое требует дальнейших тщательных исследований.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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