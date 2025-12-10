У Швейцарії виявили курган залізної доби: чим унікальний (фото)

Новий курган, виявлений у швейцарському кантоні Фрібур, кардинально змінює уявлення вчених про соціальну структуру західних Альп на початку залізної доби (близько 800–450 рр. до н.е.). Знахідка дозволяє зазирнути в життя впливової особи, яка контролювала долину Інтіамон, і демонструє рівень організації суспільства в умовах кліматичних викликів.

Розкопки в селі Грандвіллар (район Грюєр) тривають з 2019 року. Нещодавно археологи натрапили на курган діаметром 10 метрів, який почав руйнуватися через ерозію від сусіднього потоку. Amt für Archäologie des Kantons Freiburg (AAFR) терміново організував рятувальні роботи, щоб задокументувати пам’ятку до її повного знищення. "Ми мусимо зафіксувати все можливе, поки природа не зробила свою справу", — заявили на пресконференції. Про це пише Arkeonews.

Знахідка дозволяє зазирнути в життя впливової особи, яка контролювала долину Інтіамон, і демонструє рівень організації суспільства в умовах кліматичних викликів. Джерело: Staat Freiburg

Читайте також: У Шотландії знайшли покинутий королівський замок віком 700 років

Стан поховання виявився винятково добре збереженим — кращим за попередні знахідки в некрополі. Це дало змогу детально вивчити конструкцію камери, планування та вміст. Бронзові артефакти високого статусу, знайдені раніше, вказують на елітність похованого. Ретельне будівництво кургану свідчить про стабільне суспільство, здатне до колективної праці в холодний період залізної доби, коли кліматичні зміни впливали на поселення.

Розташування в долині мало церемоніальне та територіальне значення. Археологи простежили кожен етап: від проєктування камери до вибору супровідних предметів. Це розкриває соціальні зв’язки, ідентичність і традиції регіону, а також участь у далекій торгівлі та спільних європейських символах.

Раніше ми розповідали, що науковці зробили неймовірне відкриття у Перу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!