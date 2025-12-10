В Швейцарии обнаружили курган железных суток: чем уникален (фото)

Новый курган, обнаруженный в швейцарском кантоне Фрибур, кардинально изменяет представления ученых о социальной структуре западных Альп в начале железных суток (около 800–450 гг. до н.э.). Находка позволяет заглянуть в жизнь влиятельной личности, которая контролировала долину Интиамон, и демонстрирует уровень организации общества в условиях климатических вызовов.

Раскопки в селе Грандвиллар (район Грюер) продолжаются с 2019 года. Недавно археологи наткнулись на курган диаметром 10 метров, который начал разрушаться из-за эрозии от соседнего потока. Amt für Archäologie des Kantons Freiburg (AAFR) срочно организовал спасательные работы, чтобы задокументировать его до полного уничтожения. "Мы должны зафиксировать все возможное, пока природа не сделала свое дело", - заявили на пресс-конференции. Об этом пишет Arkeonews.

Состояние захоронения оказалось исключительно хорошо сохраненным — лучше предыдущих находок в некрополе. Это позволило подробно изучить конструкцию камеры, планировку и содержимое. Найденные ранее бронзовые артефакты высокого статуса указывают на элитность погребенного. Тщательное строительство кургана свидетельствует о стабильном обществе, способном к коллективному труду в холодный период железных суток, когда климатические изменения влияли на поселение.

Расположение в долине имело церемониальное и территориальное значение. Археологи проследили каждый этап: от проектирования камеры до выбора сопроводительных предметов. Это открывает социальные связи, идентичность и традиции региона, а также участие в дальней торговле и общих европейских символах.

