Врожай огірків вас точно вразить: просте підживлення з підручних засобів

Забезпечити винятковий врожай огірків можливо, і без використання дорогих магазинних добрив. Ефективним є простий розчин, приготований з продукту, який знайдеться в кожній оселі.

Цей метод підживлення стане незамінним помічником для кожного садівника. Він забезпечує чудові результати, і ваші огірки будуть радувати урожаєм аж до пізньої осені, пише "На пенсії".

Для приготування ефективного добрива використовуйте несвіжий хліб або сухарі.

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Знадобиться відро об’ємом 10 літрів. Наповніть його на дві третини шматочками чорного хліба, залийте їх водою та притисніть важким предметом.

Залиште настій на тиждень у теплі, дозволяючи суміші почати працювати.

Після цього процідіть отриману хлібну закваску і розведіть її водою в пропорції 1 до 3. Використовуйте цей розчин для поливу огірків раз на тиждень.

Не викидайте використаний хліб, тому що він може слугувати додатковим джерелом поживних речовин. Просто розкладіть його під кущами огірків.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чим підживити огірки при посадці, щоб отримати величезний врожай.

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