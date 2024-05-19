Фахівці підказали як зберегти огірки хрусткими та свіжими якомога довше

Огірки найкращі на смак, коли вони надзвичайно хрусткі та свіжі. Однак після нарізання вони досить швидко м'якнуть та втрачають хрускіт.

Фахівці радять загорнути їх у пластик або бджолиний віск, щоб захистити від втрати вологи. Герметичний контейнер зберігає свіжість близько тижня, повідомляє Express.co.uk.

Огірки особливо чутливі до етилену, що виділяється сусідніми фруктами чи овочами, тому упаковка служить захисним бар’єром. Для оптимального збереження огірка закрийте загорнутий огірок у пакет на блискавці та помістіть його в дверцята холодильника.

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Паперовий рушник так само добре вбирає поверхневу вологу. Хоча холодильник забезпечує більш прохолодне середовище, огірки залишаються ніжними, тому не зберігайте їх у задній частині холодильника, де надмірний холод може призвести до замерзання.

Також не кладіть їх на дно шухляди контейнера для хрусткої їжі, оскільки це може призвести до пом’якшення.

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