Урожай огурцов вас точно поразит: простая подкормка из подручных средств

Обеспечить исключительный урожай огурцов возможно, и без использования дорогих магазинных удобрений. Эффективным является простой раствор, приготовленный из продукта, который найдется в каждом доме.

Этот метод подкормки станет незаменимым помощником для каждого садовода. Он обеспечивает превосходные результаты, и ваши огурцы будут радовать урожаем вплоть до поздней осени, пишет "На пенсии".

Для приготовления эффективного удобрения используйте несвежий хлеб или сухари.

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Понадобится ведро объемом 10 литров. Наполните его на две трети кусочками черного хлеба, залейте их водой и прижмите тяжелым предметом.

Оставьте настой на неделю в тепле, позволяя смеси начать работать.

После этого процедите полученную хлебную закваску и разведите ее водой в пропорции 1 к 3. Используйте этот раствор для полива огурцов раз в неделю.

Не выбрасывайте использованный хлеб, так как он может служить дополнительным источником питательных веществ. Просто разложите его под кустами огурцов.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем подкормить огурцы при посадке, чтобы получить огромный урожай.

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