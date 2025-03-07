Вчені виявили на території Китаю невідомий раніше вид отруйного скорпіона

Китайські вчені зробили унікальне відкриття – вони знайшли скам'янілість раніше невідомого виду отруйного скорпіона, який мешкав на Землі 125 мільйонів років тому. Це перша скам'янілість мезозойського скорпіона, знайдена на території Китаю.

Вона належить до відомої колекції знахідок ранньокрейдового періоду. Новий вид отримав назву Jeholia longchengi – на честь місця його виявлення. Про це повідомляє Interesting Engineering.

За словами дослідників, цей скорпіон досягав близько 10 сантиметрів у довжину, що робить його "гігантом" серед своїх родичів, які зазвичай не перевищували 5 сантиметрів.

Однією з ключових особливостей Jeholia longchengi були стрункі педипальпи (хапальні кінцівки) та подовжене отруйне жало, що дозволяло йому ефективно полювати. Також на його тілі виявили п'ятикутну форму та округлі спіралі – спеціальні отвори, які полегшували дихання.

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На думку вчених, цей скорпіон був мезохижаком, полюючи не лише на комах і павуків, а й на дрібних ссавців.

"Якби цей вид існував у сучасному світі, він міг би стати хижаком для багатьох дрібних тварин і навіть полювати на молодих хребетних", – зазначив Хуан Дійін, науковий співробітник Нанкінського інституту геології та палеонтології.

Вчений також припустив, що Jeholia longchengi міг бути здобиччю для більших тварин, зокрема ранніх птахів, ссавців та навіть динозаврів.

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