Ученые обнаружили на территории Китая неизвестный ранее вид ядовитого скорпиона

Китайские ученые сделали уникальное открытие – они обнаружили окаменелость ранее неизвестного вида ядовитого скорпиона, обитавшего на Земле 125 миллионов лет назад. Это первая окаменелость мезозойского скорпиона, найденная на территории Китая.

Она относится к известной коллекции находок раннемелового периода. Новый вид получил название Jeholia longchengi – в честь места его обнаружения. Об этом сообщает Interesting Engineering.

По словам исследователей, этот скорпион достигал около 10 сантиметров в длину, что делает его "гигантом" среди своих родственников, обычно не превышавших 5 сантиметров.

Одной из ключевых особенностей Jeholia longchengi были стройные педипальпы (хватательные конечности) и удлиненное ядовитое жало, что позволяло ему эффективно охотиться. Также на его теле обнаружили пятиконечную форму и округлые спирали – специальные отверстия, облегчавшие дыхание.

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По мнению ученых, этот скорпион был мезохищником, охотясь не только на насекомых и пауков, но и на мелких млекопитающих.

"Если бы этот вид существовал в современном мире, он мог бы стать хищником для многих мелких животных и даже охотиться на молодых позвоночных", – отметил Хуан Дийин, научный сотрудник Нанкинского института геологии и палеонтологии.

Ученый также предположил, что Jeholia longchengi мог быть добычей для больших животных, в том числе ранних птиц, млекопитающих и даже динозавров.

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