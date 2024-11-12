Вчені знайшли у Єгипті одну з найдавніших християнських церков

На території сучасного Єгипту археологи провели дослідження церкви IV століття, розташованої на околиці давнього міста Трімітіс. Найбільш вражаючим відкриттям стала значна кількість поховань всередині споруди, більшість з яких належала жінкам та дітям.

Розкопки, які розпочалися у 2012 році під керівництвом Девіда Рацана з Нью-Йоркського університету та Ніколи Аравеккії з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, були тимчасово призупинені через політичну нестабільність і відновилися лише у 2023 році. Результати досліджень опубліковані у книзі "Раннє християнство в Амхейді (єгипетський оазис Дахла), церква IV століття". Про це пише The New York Times.

Трімітіс, незважаючи на розташування в одному з найбільш посушливих регіонів планети, був процвітаючим містом. Його мешканці розвинули активну торгівлю фініками та оливками, налагодивши зв'язки з поселеннями вздовж Нілу. Місто проіснувало до кінця VI століття.

Виявлена базиліка вирізнялася римським архітектурним стилем з характерною прямокутною конструкцією та колонадою, що свідчить про швидке поширення римських будівельних традицій. Всередині церкви археологи виявили 17 поховань: 11 тіл у двох склепах та 6 в окремих гробницях. Така кількість поховань у церковній споруді є незвичною для того періоду, коли зазвичай там ховали лише духовенство.

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Особливості поховань відображають ранньохристиянські традиції: більшість тіл були загорнуті в полотна, і лише два знаходились у трунах. Серед знахідок – пучки розмарину, мирту, пальмового листя та бронзова чаша біля дитячого поховання. Збережені останки однієї з жінок середнього віку свідчать про відносно високий рівень життя, незважаючи на суворі умови довкілля.

Хоча, за словами експертки Лаури Насралли з Єльського університету, існують докази високого становища жінок у ранньому християнстві, знахідки в церкві Трімітіса не дають достатньо підстав стверджувати, що поховані там жінки обіймали релігійні посади.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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