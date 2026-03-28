Поблизу узбережжя Луїзіани знайшли руїни стародавнього міста (фото)

Архітектор-аматор і пенсіонер Джордж Геле заявив, що йому вдалося виявити можливі сліди давнього поселення, яке, за його припущеннями, могло існувати біля узбережжя Луїзіани приблизно 12 тисяч років тому. За словами дослідника, ознаки сотень підводних споруд можуть ховатися поблизу островів Шанделер — ланцюга безлюдних бар’єрних островів, розташованих приблизно за 80 кілометрів на схід від Нового Орлеана в Американській затоці,

Про це повідомляє Фокус. Протягом майже 50 років Геле аналізував гідролокаційні знімки морського дна, які, на його думку, можуть свідчити про наявність великих споруд. Серед них він описує об’єкт, схожий на 85-метрову піраміду, що нібито піднімається над дном океану. Дослідник також стверджує, що в цій зоні фіксуються електромагнітні аномалії, через які компаси на суднах починають працювати нестабільно під час проходження над цими ділянками.

Він припускає, що знайдені структури розташовані на глибині близько 9 метрів і додатково вкриті шаром осадових порід товщиною приблизно 30 метрів. За його версією, ці об’єкти можуть бути пов’язані з періодом завершення останнього льодовикового періоду, коли рівень моря піднявся і затопив прибережні території.

Основою гіпотези дослідника є наявність підводних гранітних утворень у цьому районі. Він звертає увагу на те, що граніт не є природним для регіону Луїзіани, і припускає, що матеріал міг бути доставлений штучно. За його словами, це могло бути масштабне будівництво з використанням каменю, транспортованого, ймовірно, річковими шляхами.

Попри численні дослідження — понад 40 підводних експедицій, профінансованих і проведених самим Геле — його теорія поки що не отримала офіційного підтвердження в науковій спільноті.

Вчені та історики пропонують альтернативні пояснення. Зокрема, існує версія, що кам’яні утворення можуть бути результатом скидання баласту з іспанських і французьких кораблів, які полегшували судна під час наближення до мілководдя поблизу Нового Орлеана. Також розглядається можливість, що це залишки штучних рифів, створених у середині ХХ століття, коли у воду скидали будівельні матеріали.

