Тисячі бочок у глибинах океану: вчені дізналися, що ховалося всередині знахідки 2021 року

Протягом десятиліть на дні океану неподалік Лос-Анджелеса зберігалися тисячі бочок з промисловими відходами. Довгий час їхній вміст залишався невідомим, однак нове дослідження нарешті розкрило, що саме вони приховували та який масштабний негативний вплив мали на екосистему.

Біля узбережжя Південної Каліфорнії виявлено справжнє підводне звалище, яке утворилося ще десятки років тому. Починаючи з 1930-х і до початку 1970-х років у 14 глибоководних зонах масово скидали небезпечні відходи: хімічні й радіоактивні речовини, залишки нафтопереробки, продукти бурових робіт, а також військові вибухові, матеріали, повідомляє PNAS Nexus.

Про цю екологічну катастрофу стало відомо на широкий загал у 2020 році, коли під час обстеження дна океану за допомогою підводних роботів науковці вперше натрапили на десятки бочок. У 2021 та 2023 роках фахівці Океанографічного інституту Скріппса виявили приблизно 27 тисяч об’єктів, схожих на бочки, а також понад 100 тисяч інших уламків. Тривалий час вважалося, що вони можуть містити заборонений сьогодні пестицид ДДТ, адже цей район давно відомий значним рівнем його забруднення. Проте точна кількість контейнерів і їхній реальний вміст залишалися під питанням.

Останнє дослідження під керівництвом мікробіологині Йоганни Гутлебен спростувало цю гіпотезу. Використовуючи дистанційно керований апарат, науковці взяли проби осаду біля п’яти бочок. Результати показали, що концентрація ДДТ у цих місцях не підвищується, а отже, пестицид усередині контейнерів відсутній.

Втім, замість цього дослідники отримали інше, не менш загрозливе підтвердження. Навколо трьох із п’яти бочок утворилися характерні білі кільця. Аналіз зразків продемонстрував надзвичайно високий рівень pH – близько 12, що свідчить про наявність агресивних лужних відходів. Подібне середовище є вкрай токсичним для більшості морських організмів: воно здатне руйнувати органічні тканини та спричиняти вивільнення небезпечних концентрацій металів.

Ці результати змусили науковців змінити підхід до досліджень. Якщо раніше головний акцент робився на пошуку слідів ДДТ, то тепер спектр пошуку доведеться суттєво розширити. Варто зазначити, що в процесі виробництва ДДТ утворюються не лише кислотні, а й лужні відходи. Водночас, за словами Йоганни Гутлебен, кислотні речовини в такі контейнери зазвичай не закладали. Це викликає нові питання: що ж за настільки небезпечна субстанція могла бути поміщена в бочки та захована на дні океану?

Руйнування морської екосистеми

Викиди лужних сполук радикально змінили умови існування на певних ділянках морського дна, перетворивши їх на майже безжиттєві зони. Під час дослідження вчені зафіксували лише невелику кількість мікроорганізмів поблизу бочок. Утім, навіть там виявилися бактерії, здатні виживати в екстремальних умовах із високим рівнем pH – подібних до середовищ біля глибоководних гідротермальних джерел.

Вражає той факт, що екологічні наслідки зберігаються навіть понад пів століття після скидання відходів. Співавтор роботи Пол Дженсен наголосив, що лужні речовини не розчинилися у воді, а й досі впливають на довкілля. Це дає підстави вважати їх стійкими забруднювачами з довготривалим ефектом, подібним до впливу ДДТ.

Звідки беруться білі "німби"?

Науковці також встановили механізм утворення дивних білих кіл на морському дні. Коли лужні відходи виходять із пошкоджених контейнерів, вони вступають у реакцію з магнієм у морській воді, формуючи гідроксид магнію (мінерал брусит). Ця речовина утворює тверду кірку, схожу на бетон. Поступово розчиняючись, брусит підтримує надзвичайно високий рівень pH у донних відкладеннях і взаємодіє з морською водою. У результаті формується карбонат кальцію, який випадає у вигляді білого осаду навколо бочок.

Дослідники пропонують використовувати ці білі "німби" як маркер для визначення контейнерів із лужними відходами та відокремлення їх від інших, щоб точніше оцінити масштаби екологічної проблеми. За попередніми оцінками, близько третини вже знайдених бочок мають подібні сліди, проте чи збережеться така пропорція під час подальших досліджень – поки невідомо.

