Колір має значення: коти з якою шерстю лагідні, а які ненавидять людей

Колір шерсті кішок справді може бути ознакою їхнього характеру. Однак при цьому варто зважати й на породу тварини.

Британський біолог й експерт з котів Роджер Тейбор каже, що кішки з сірою шерстю зазвичай відсторонені й не надто полюбляють сусідство людини, а от руді коти будуть огортати власників ніжністю й любов'ю, пише BBC.

"Котячі гени, що відповідають за колір хутра, працюють не так, як людські гени, що відповідають за колір волосся", – каже дослідник.

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Науковці вже давно помітили, що коти з різними кольорами шерсті можуть мати різні риси характеру. І хоча остаточних висновків ще немає, дослідження свідчать про те, що руді коти дійсно можуть бути більш ласкавими, сміливими та комунікабельними, ніж їхні побратими інших забарвлень.

Секрет у генах

Колір шерсті кішок визначається генами, які розташовані на X-хромосомах. Оскільки самці мають лише одну X-хромосому, а самиці – дві, то ймовірність народження рудого кота значно менша, ніж рудої кішки. Це пояснює, чому рудих котів частіше зустрічаються, і вони, як правило, більші та важчі за своїх братів інших кольорів.

Характер та розмір

Дослідження показали, що руді коти частіше проявляють такі риси характеру:

Ласкавість та дружелюбність: руді коти, як правило, більш ласкаві та люблять лащитися до людей.

Сміливість: вони менш лякливі та більш схильні до ризику, ніж коти інших кольорів.

Комунікабельність: руді коти більш схильні до вокалізації та спілкування з людьми.

Вчені вважають, що ці риси характеру можуть бути пов'язані з більшими розмірами рудих котів. Їхня фізична сила може давати їм більше впевненості та сміливості, а також робить їх більш схильними до спілкування з людьми.

Історичні зв'язки

Цікаво, що руді коти протягом історії були тісно пов'язані з вікінгами. Деякі дослідження свідчать про те, що вікінги могли свідомо поширювати рудих котів по всій Європі, цінуючи їх за сміливий характер та комунікабельність.

Хоча дослідження зв'язку між кольором шерсті та характером кішок все ще тривають, багато свідчень вказують на те, що руді коти дійсно можуть мати унікальний набір рис характеру, що робить їх ласкавими, сміливими та цікавими компаньйонами.

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