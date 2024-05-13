Цвет имеет значение: коты с какой шерстью кроткие, а которые ненавидят людей

Цвет шерсти кошек действительно может являться признаком их характера. Однако при этом следует учитывать и породу животного.

Британский биолог и эксперт по котам Роджер Тейбор говорит, что кошки с серой шерстью обычно отстранены и не слишком любят соседство человека, а вот рыжие коты будут окутывать владельцев нежностью и любовью, пишет BBC.

"Кошачьи гены, отвечающие за цвет шерсти, работают не так, как человеческие гены, отвечающие за цвет волос", – говорит исследователь.

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Ученые уже давно заметили, что кошки с разными цветами шерсти могут иметь разные черты характера. И хотя окончательных выводов еще нет, исследования свидетельствуют, что рыжие кошки действительно могут быть более ласковыми, смелыми и коммуникабельными, чем их собратья других расцветок.

Секрет в генах

Цвет шерсти кошек определяется генами, расположенными на X-хромосомах. Поскольку самцы имеют только одну X-хромосому, а самки – две, то вероятность рождения рыжего кота значительно меньше рыжей кошки. Это объясняет, почему рыжих кошек чаще встречаются, и они, как правило, больше и тяжелее своих братьев других цветов.

Характер и размер

Исследования показали, что рыжие кошки чаще проявляют следующие черты характера:

Доброжелательность и дружелюбие: рыжие кошки, как правило, более ласковы и любят ласкаться к людям.

Смелость: они менее пугливы и более подвержены риску, чем кошки других цветов.

Коммуникабельность: рыжие кошки более склонны к вокализации и общению с людьми.

Ученые полагают, что эти черты характера могут быть связаны с большими размерами рыжих кошек. Их физическая сила может давать им больше уверенности и смелости, а также делает их более склонными к общению с людьми.

Исторические связи

Интересно, что рыжие коты на протяжении истории были тесно связаны с викингами. Некоторые исследования свидетельствуют, что викинги могли сознательно распространять рыжих кошек по всей Европе, ценя их смелый характер и коммуникабельность.

Хотя исследования связи между цветом шерсти и характером кошек все еще продолжаются, многие свидетельства указывают на то, что рыжие кошки действительно могут иметь уникальный набор черт характера, что делает их ласковыми, смелыми и интересными компаньонами.

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