Живуть до 7 років: яка порода котів має найменшу тривалість життя

Перш ніж заводити кота, важливо знати, що тривалість життя різних порід може суттєво відрізнятися. Завдяки новому дослідженню вчені з Королівського ветеринарного коледжу у Великій Британії та Національного університету Чанг Сінг на Тайвані створили перші в історії "таблиці життя" для різних порід котів.

Знання очікуваної тривалості життя вашого кота може допомогти вам краще піклуватися про нього та приймати обґрунтовані рішення щодо його здоров'я. Про це пише CNN.

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Які породи котів живуть найдовше?

Бірманська кішка: 14,4 року

14,4 року Кіт кросбредних порід: 11,9 року

11,9 року Сіамська кішка: 11,7 року

Які породи котів живуть найменше?

Канадський сфінкс: 6,8 року

6,8 року Девон-рекс: 9,4 року

9,4 року Корніш-рекс: 9,6 року

Чому сфінкси живуть так мало?

Вчені вважають, що низька тривалість життя сфінксів може бути пов'язана з кількома факторами, зокрема:

Генетичні захворювання: Сфінкси схильні до деяких генетичних захворювань, таких як гіпертрофічна кардіоміопатія та прогресуюча шкірна виразка.

Сфінкси схильні до деяких генетичних захворювань, таких як гіпертрофічна кардіоміопатія та прогресуюча шкірна виразка. Шкірні проблеми: Через відсутність шерсті сфінкси більш схильні до сонячних опіків, алергії та інших проблем зі шкірою.

Через відсутність шерсті сфінкси більш схильні до сонячних опіків, алергії та інших проблем зі шкірою. Складність розмноження: Розмноження сфінксів може бути складним, що призводить до менш різноманітного генофонду, який може зробити їх більш схильними до проблем зі здоров'ям.

Інші фактори, які впливають на тривалість життя котів:

Стать: Самки котів, як правило, живуть довше, ніж самці.

Самки котів, як правило, живуть довше, ніж самці. Вага: Коти, які занадто легкі або занадто важкі, мають меншу тривалість життя.

Коти, які занадто легкі або занадто важкі, мають меншу тривалість життя. Чистокровність: Чистокровні коти частіше мають генетичні захворювання, що може скоротити їхнє життя.

Що можна зробити, щоб ваш кіт прожив довше?

Забезпечте йому здорове харчування: Годуйте кота якісним кормом, який відповідає його віку та потребам.

Годуйте кота якісним кормом, який відповідає його віку та потребам. Регулярно відвідуйте ветеринара: Ветеринар може допомогти вам виявити та лікувати будь-які проблеми зі здоров'ям у вашого кота на ранній стадії.

Ветеринар може допомогти вам виявити та лікувати будь-які проблеми зі здоров'ям у вашого кота на ранній стадії. Забезпечте йому достатньо активності: Грайте з вашим котом щодня і дайте йому можливість лазити та досліджувати.

Слідкуйте за його вагою: Не дозволяйте вашому коту ставати занадто товстим або занадто худим.

Не дозволяйте вашому коту ставати занадто товстим або занадто худим. Захистіть його від зовнішніх загроз: Не випускайте кота на вулицю без нагляду, де він може потрапити в небезпеку.

Важливо: Ця інформація є загальною й не може замінити консультацію з ветеринаром.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, від чого залежить тривалість життя котів.

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