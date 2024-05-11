Живут до 7 лет: какая порода кошек имеет наименьшую продолжительность жизни
Прежде чем заводить кота, важно знать, что продолжительность жизни разных пород может существенно отличаться. Благодаря новому исследованию ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании и Национального университета Чанг Синг на Тайване создали первые в истории "таблицы жизни" для разных пород кошек.
Знание ожидаемой продолжительности жизни вашего кота может помочь вам лучше заботиться о нем и принимать обоснованные решения по его здоровью. Об этом пишет CNN.
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Какие породы кошек живут дольше всего?
- Бирманская кошка: 14,4 года
- Кот кроссбредных пород: 11,9 года
- Сиамская кошка: 11,7 года
Какие породы кошек живут меньше всего?
- Канадский сфинкс: 6,8 года
- Девон-рекс: 9,4 года
- Корниш-рекс: 9,6 года
Почему сфинксы живут так мало?
Ученые считают, что низкая продолжительность жизни сфинксов может быть связана с несколькими факторами, в частности:
- Генетические заболевания: Сфинксы подвержены некоторым генетическим заболеваниям, таким как гипертрофическая кардиомиопатия и прогрессирующая кожная язва.
- Кожные проблемы: Из-за отсутствия шерсти сфинксы более подвержены солнечным ожогам, аллергии и другим проблемам с кожей.
- Сложность размножения: Размножение сфинксов может быть сложным, что приводит к менее разнообразному генофонду, который может сделать их более подверженными проблемам со здоровьем.
Другие факторы, влияющие на продолжительность жизни кошек:
- Пол: Самки кошек, как правило, живут дольше, чем самцы.
- Вес: Кошки, слишком легкие или слишком тяжелые, имеют меньшую продолжительность жизни.
- Чистокровность: Чистокровные кошки чаще имеют генетические заболевания, что может сократить их жизнь.
Что можно сделать, чтобы ваш кот прожил дольше?
- Обеспечьте ему здоровое питание: Кормите кота качественным кормом, который соответствует его возрасту и потребностям.
- Регулярно посещайте ветеринара: Ветеринар может помочь вам выявить и лечить любые проблемы со здоровьем у кота на ранней стадии.
- Обеспечьте ему достаточно активности: Играйте с котом ежедневно и дайте ему возможность лазить и исследовать.
- Следите за его весом: Не позволяйте вашему коту становиться слишком толстым или слишком худым.
- Защитите его от внешних угроз: Не выпускайте кота на улицу без присмотра, где он может попасть в опасность.
Важная информация: Эта информация является общей и не может заменить консультацию с ветеринаром.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, от чего зависит продолжительность жизни кошек.
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