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Живут до 7 лет: какая порода кошек имеет наименьшую продолжительность жизни

Игорь Романько

Какая порода кошек имеет наименьшую продолжительность жизни
Какая порода кошек имеет наименьшую продолжительность жизни

Прежде чем заводить кота, важно знать, что продолжительность жизни разных пород может существенно отличаться. Благодаря новому исследованию ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании и Национального университета Чанг Синг на Тайване создали первые в истории "таблицы жизни" для разных пород кошек.

Знание ожидаемой продолжительности жизни вашего кота может помочь вам лучше заботиться о нем и принимать обоснованные решения по его здоровью. Об этом пишет CNN.

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Какие породы кошек живут дольше всего?

  • Бирманская кошка: 14,4 года
  • Кот кроссбредных пород: 11,9 года
  • Сиамская кошка: 11,7 года

Какие породы кошек живут меньше всего?

  • Канадский сфинкс: 6,8 года
  • Девон-рекс: 9,4 года
  • Корниш-рекс: 9,6 года

Почему сфинксы живут так мало?

Ученые считают, что низкая продолжительность жизни сфинксов может быть связана с несколькими факторами, в частности:

  • Генетические заболевания: Сфинксы подвержены некоторым генетическим заболеваниям, таким как гипертрофическая кардиомиопатия и прогрессирующая кожная язва.
  • Кожные проблемы: Из-за отсутствия шерсти сфинксы более подвержены солнечным ожогам, аллергии и другим проблемам с кожей.
  • Сложность размножения: Размножение сфинксов может быть сложным, что приводит к менее разнообразному генофонду, который может сделать их более подверженными проблемам со здоровьем.

Другие факторы, влияющие на продолжительность жизни кошек:

  • Пол: Самки кошек, как правило, живут дольше, чем самцы.
  • Вес: Кошки, слишком легкие или слишком тяжелые, имеют меньшую продолжительность жизни.
  • Чистокровность: Чистокровные кошки чаще имеют генетические заболевания, что может сократить их жизнь.

Что можно сделать, чтобы ваш кот прожил дольше?

  • Обеспечьте ему здоровое питание: Кормите кота качественным кормом, который соответствует его возрасту и потребностям.
  • Регулярно посещайте ветеринара: Ветеринар может помочь вам выявить и лечить любые проблемы со здоровьем у кота на ранней стадии.
  • Обеспечьте ему достаточно активности: Играйте с котом ежедневно и дайте ему возможность лазить и исследовать.
  • Следите за его весом: Не позволяйте вашему коту становиться слишком толстым или слишком худым.
  • Защитите его от внешних угроз: Не выпускайте кота на улицу без присмотра, где он может попасть в опасность.

Важная информация: Эта информация является общей и не может заменить консультацию с ветеринаром.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, от чего зависит продолжительность жизни кошек.

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