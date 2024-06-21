Трійця 2024: що несуть на освячення в церкву на Зелені свята
23 червня 2024 року православні християни України відзначатимуть одне з найважливіших свят - Трійцю, або П'ятидесятницю. Це свято знаменує сходження Святого Духа на апостолів та народження Церкви Христової.
З давніх-давен на Трійцю було заведено йти до церкви з букетами трав та квітів, які потім освячували. Вважалося, що ці трави набувають цілющих властивостей і захищають дім від нечистої сили.
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Які трави традиційно несуть на освячення в церкву на Трійцю?
- Полин: вважається оберегом від злих духів та хвороб. Його запах відлякує моль та комах.
- Аїр болотний: приносить удачу, багатство та душевну рівновагу. Захищає від напастей.
- Любисток: захищає від чаклунства, пристріту та псування. Допомагає знайти кохання.
- Пижма: оберіг від привороту. Її листя та квіти використовують як засіб проти молі.
- Чебрець: допомагає жінці залучити нареченого, народити та виростити дитину.
- М'ята перцева та меліса: заспокоюють нервову систему, покращують сон та травлення. Відлякують злих духів.
Окрім трав, на Трійцю також освячують гілки берези, клена, дуба та горобини. Їх використовують для прикрашання дому, а після свята викидають на сміття.
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