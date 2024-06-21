Трійця 2024: що несуть на освячення в церкву на Зелені свята

23 червня 2024 року православні християни України відзначатимуть одне з найважливіших свят - Трійцю, або П'ятидесятницю. Це свято знаменує сходження Святого Духа на апостолів та народження Церкви Христової.

З давніх-давен на Трійцю було заведено йти до церкви з букетами трав та квітів, які потім освячували. Вважалося, що ці трави набувають цілющих властивостей і захищають дім від нечистої сили.

Вас також зацікавить: Коли святкують Трійцю за новим календарем: дата та її пояснення

Які трави традиційно несуть на освячення в церкву на Трійцю?

Полин: вважається оберегом від злих духів та хвороб. Його запах відлякує моль та комах.

Аїр болотний: приносить удачу, багатство та душевну рівновагу. Захищає від напастей.

Любисток: захищає від чаклунства, пристріту та псування. Допомагає знайти кохання.

Пижма: оберіг від привороту. Її листя та квіти використовують як засіб проти молі.

Чебрець: допомагає жінці залучити нареченого, народити та виростити дитину.

М'ята перцева та меліса: заспокоюють нервову систему, покращують сон та травлення. Відлякують злих духів.

Окрім трав, на Трійцю також освячують гілки берези, клена, дуба та горобини. Їх використовують для прикрашання дому, а після свята викидають на сміття.

Раніше ми розповідали, коли Вознесіння Господнє 2024.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!