Троица 2024: что несут на освящение в церковь на Зеленые праздники

23 июня 2024 православные христиане Украины будут отмечать один из важнейших праздников - Троицу, или Пятидесятницу. Этот праздник знаменует восхождение Святого Духа на апостолов и рождение Церкви Христовой.

С давних времен на Троицу было принято идти в церковь с букетами трав и цветов, которые затем освящали. Считалось, что эти травы приобретают целебные свойства и защищают дом от нечистой силы.

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Какие травы традиционно несут на освящение в церковь на Троицу?

Полынь: считается оберегом от злых духов и болезней. Его запах отпугивает моль и насекомых.

Аир болотный: приносит удачу, богатство и душевное равновесие. Защищает от напастей.

Любисток: защищает от колдовства, сглаза и порчи. Помогает обрести любовь.

Пижма: оберег от приворота. Ее листья и цветы используют как средство против моли.

Тимьян: помогает женщине привлечь жениха, родить и вырастить ребенка.

Мята перечная и мелисса: успокаивают нервную систему, улучшают сон и пищеварение. Отпугивают злых духов.

Кроме трав, на Троицу также освящают ветки березы, клена, дуба и рябины. Их используют для украшения дома, а после праздника выбрасывают в мусор.

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