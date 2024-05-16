Три знаки зодіаку відновлять втрачену дружбу: гороскоп на 16 травня

UAportal підготував гороскоп для Водоліїв, Риб та Козорогів на 16 травня. Дізнайтеся, як ці знаки зодіаку зможуть повернути колишню дружбу під впливом зірок.

Водолії

Водолії підходять до дружби інтелектуально і дуже цінують свої зв'язки. Вони процвітають у відновленні втрачених контактів за допомогою змістовних розмов і знаходження спільної мови. Здатність мислити нестандартно дозволяє бачити ситуації з різних точок зору та знаходити нові способи відновлення дружби.

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Риби

Риби мають схильність до відновлення втрачених зв'язків. Вони висловлюють співчуття і розуміння, ставлячи себе місце інших. Риби чудово загоюють старі рани і відновлюють дружні стосунки завдяки пробаченню та здатності бачити в людях краще. Використовуючи інтуїцію, вони надають необхідну підтримку спільному розвитку.

Козороги

Козороги, відомі рішучістю та практичністю, вміють відновлювати втрачені зв'язки завдяки завзятій натурі. Вони повністю віддаються дружнім стосункам і готові докладати багато зусиль. Козороги підходять до вирішення проблем, що призвели до розриву дружби, з терпінням та відповідальністю, створюючи фундамент довіри для налагодження міцних зв'язків.

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