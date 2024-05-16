Три знака зодиака восстановят утраченную дружбу: гороскоп на 16 мая

UAportal подготовил гороскоп для Водолеев, Рыб и Козерогов на 16 мая. Узнайте, как эти знаки зодиака смогут вернуть бывшую дружбу под влиянием звезд.

Водолеи

Водолеи подходят к дружбе интеллектуально и очень ценят свои связи. Они преуспевают в восстановлении утраченных контактов посредством содержательных разговоров и нахождения общего языка. Способность мыслить нестандартно позволяет видеть ситуации с разных точек зрения и находить новые способы восстановления дружбы.

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Рыбы

Рыбы имеют склонность к восстановлению утраченных связей. Они выражают сочувствие и понимание, ставя себя на место других. Рыбы прекрасно заживляют старые раны и восстанавливают дружеские отношения благодаря прощению и способности видеть в людях лучше. Используя интуицию, они оказывают необходимую поддержку совместному развитию.

Козероги

Козероги, известные решительностью и практичностью, умеют восстанавливать утраченные связи благодаря своей упорной натуре. Они полностью отдаются дружеским отношениям и готовы прилагать для этого много усилий. Козероги подходят к решению проблем, приведших к разрыву дружбы, с терпением и ответственностью, создавая фундамент доверия для налаживания крепких связей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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