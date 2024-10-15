Торт "Естерхазі": рецепт
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Торт "Естерхазі"
діаметр 20 см
Бісквіт:
320 г білка
200 г обсмаженого фундука
100 г мигдалевого борошна
200 г цукрової пудри
200 г цукру
40 г пшеничного борошна
Відправте в комбайн обсмажений фундук, борошно, цукрову пудру і перебийте до стану борошна. Додайте мигдалеве борошно, перемішайте.
Збийте білок з цукром до стійких піків, додайте суху частину, обережно перемішайте.
Перекладіть тісто у кондитерський мішок. За допомогою кондитерського мішка, відсадіть його тонким шаром по спіралі на пергамент, діаметром 20 см. Потрібно 6 коржів.
Випікати в розігрій до 170 ° духовку, з конвекцією, 13-15 хв.
Карамельно-кавовий крем:
100 г цукру
200 мл вершків (30-33%)
80 г жовтка
50 г цукру
20 г кукурудзяного крохмалю
20 г борошна
300 мл молока
3 г розчинної кави
100 мл теплих вершків
150 г вершкового масла
З’єднайте молоко та вершки (200 мл), розчинну каву, прогрійте до кипіння. Покладіть 100 г цукру в сотейник, доведіть до стану карамелі, повільно додайте гарячі вершки з молоком та кавою і перемішайте.
Розітріть в мисці вінчиком жовток та цукор. Додайте борошно, крохмаль та карамельну масу. Поверніть все в сотейник на плиту, помішуючи, доведіть до кипіння. Варіть 1 хв.
Приберіть крем у холодильник на 1,5 год.
Збийте міксером масло кімнатної температури.
Додайте крем і ледь теплі вершки (100 мл), збийте.
Глазур:
80 г сметани
80 г вершкового масла
30 г какао-порошку
50 г цукру
50 г білого шоколаду
Прогрійте в сотейнику сметану та цукор, додайте какао порошок та вершкове масло. Прогрійте.
Дайте охолонути.
Зберіть торт:
Зніміть пергамент з бісквіту.
Підріжте за допомогою кільця краї бісквіту. Вкладіть усередину кільця ацетатну стрічку, на дно покладіть бісквіт, змастіть його кремом, знову покладіть бісквіт і змастіть кремом. У такий спосіб викладіть усі коржі. Поставте торт у холодильник на 3-4 год.
Зніміть кільце та ацетатну стрічку.
Вилийте на торт глазур.
Намалюйте білим шоколадом на глазурі спіраль, зубочисткою зробіть павутинку.
Насолоджуйтесь.