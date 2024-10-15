Торт ''Естерхазі'': рецепт

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Торт "Естерхазі"

діаметр 20 см

Бісквіт:

320 г білка

200 г обсмаженого фундука

100 г мигдалевого борошна

200 г цукрової пудри

200 г цукру

40 г пшеничного борошна

Відправте в комбайн обсмажений фундук, борошно, цукрову пудру і перебийте до стану борошна. Додайте мигдалеве борошно, перемішайте.

Збийте білок з цукром до стійких піків, додайте суху частину, обережно перемішайте.

Перекладіть тісто у кондитерський мішок. За допомогою кондитерського мішка, відсадіть його тонким шаром по спіралі на пергамент, діаметром 20 см. Потрібно 6 коржів.

Випікати в розігрій до 170 ° духовку, з конвекцією, 13-15 хв.

Карамельно-кавовий крем:

100 г цукру

200 мл вершків (30-33%)

80 г жовтка

50 г цукру

20 г кукурудзяного крохмалю

20 г борошна

300 мл молока

3 г розчинної кави

100 мл теплих вершків

150 г вершкового масла

З’єднайте молоко та вершки (200 мл), розчинну каву, прогрійте до кипіння. Покладіть 100 г цукру в сотейник, доведіть до стану карамелі, повільно додайте гарячі вершки з молоком та кавою і перемішайте.

Розітріть в мисці вінчиком жовток та цукор. Додайте борошно, крохмаль та карамельну масу. Поверніть все в сотейник на плиту, помішуючи, доведіть до кипіння. Варіть 1 хв.

Приберіть крем у холодильник на 1,5 год.

Збийте міксером масло кімнатної температури.

Додайте крем і ледь теплі вершки (100 мл), збийте.

Глазур:

80 г сметани

80 г вершкового масла

30 г какао-порошку

50 г цукру

50 г білого шоколаду

Прогрійте в сотейнику сметану та цукор, додайте какао порошок та вершкове масло. Прогрійте.

Дайте охолонути.

Зберіть торт:

Зніміть пергамент з бісквіту.

Підріжте за допомогою кільця краї бісквіту. Вкладіть усередину кільця ацетатну стрічку, на дно покладіть бісквіт, змастіть його кремом, знову покладіть бісквіт і змастіть кремом. У такий спосіб викладіть усі коржі. Поставте торт у холодильник на 3-4 год.

Зніміть кільце та ацетатну стрічку.

Вилийте на торт глазур.

Намалюйте білим шоколадом на глазурі спіраль, зубочисткою зробіть павутинку.

Насолоджуйтесь.