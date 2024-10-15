Торт ''Эстерхази'': рецепт

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Торт "Эстерхази"

диаметр 20 см

Бисквит:

320 г белка

200 г обжаренного фундука

100 г миндальной муки

200 г сахарной пудры

200 г сахара

40 г пшеничной муки

Отправьте в комбайн обжаренный фундук, муку, сахарную пудру и перебейте в состояние муки. Добавьте миндальную муку, перемешайте.

Взбейте белок с сахаром до стойких пиков, добавьте сухую часть, осторожно перемешайте.

Переложите тесто в кондитерский мешок. С помощью кондитерского мешка, отсадите его тонким слоем по спирали на пергамент, диаметром 20 см. Нужно 6 лепешек.

Выпекать в разогрей до 170° духовку, с конвекцией, 13-15 мин.

Карамельно-кофейный крем:

100 г сахара

200 мл сливок (30-33%)

80 г желтка

50 г сахара

20 г кукурузного крахмала

20 г муки

300 мл молока

3 г растворимого кофе

100 мл теплых сливок

150 г сливочного масла

Соедините молоко и сливки (200 мл), растворимый кофе, прогрейте до кипения. Положите 100 г сахара в сотейник, доведите до состояния карамели, медленно добавьте горячие сливки с молоком и кофе и перемешайте.

Разотрите в миске венчиком желток и сахар. Добавить муку, крахмал и карамельную массу. Поверните все в сотейник на плиту, помешивая, доведите до кипения. Варите 1 мин.

Уберите крем в холодильник на 1,5 часа.

Взбейте миксером масло комнатной температуры.

Добавьте крем и чуть теплые сливки (100 мл), взбейте.

Глазурь:

80 г сметаны

80 г сливочного масла

30 г какао-порошка

50 г сахара

50 г белого шоколада

Прогрейте в сотейнике сметану и сахар, добавьте порошок какао и сливочное масло. Прогрейте.

Дайте остыть.

Соберите торт:

Снимите пергамент с бисквита.

Подрежьте с помощью кольца края бисквита. Вложите внутрь кольца ацетатную ленту, на дно уложите бисквит, смажьте его кремом, снова положите бисквит и смажьте кремом. Таким образом выложите все лепешки. Поставьте торт в холодильник на 3-4 часа.

Снимите кольцо и ацетатную ленту.

Вылейте на торт глазурь.

Нарисуйте белым шоколадом на глазури спираль, зубочисткой сделайте паутинку.

Наслаждайтесь.