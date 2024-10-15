Торт "Эстерхази": рецепт
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Торт "Эстерхази"
диаметр 20 см
Бисквит:
320 г белка
200 г обжаренного фундука
100 г миндальной муки
200 г сахарной пудры
200 г сахара
40 г пшеничной муки
Отправьте в комбайн обжаренный фундук, муку, сахарную пудру и перебейте в состояние муки. Добавьте миндальную муку, перемешайте.
Взбейте белок с сахаром до стойких пиков, добавьте сухую часть, осторожно перемешайте.
Переложите тесто в кондитерский мешок. С помощью кондитерского мешка, отсадите его тонким слоем по спирали на пергамент, диаметром 20 см. Нужно 6 лепешек.
Выпекать в разогрей до 170° духовку, с конвекцией, 13-15 мин.
Карамельно-кофейный крем:
100 г сахара
200 мл сливок (30-33%)
80 г желтка
50 г сахара
20 г кукурузного крахмала
20 г муки
300 мл молока
3 г растворимого кофе
100 мл теплых сливок
150 г сливочного масла
Соедините молоко и сливки (200 мл), растворимый кофе, прогрейте до кипения. Положите 100 г сахара в сотейник, доведите до состояния карамели, медленно добавьте горячие сливки с молоком и кофе и перемешайте.
Разотрите в миске венчиком желток и сахар. Добавить муку, крахмал и карамельную массу. Поверните все в сотейник на плиту, помешивая, доведите до кипения. Варите 1 мин.
Уберите крем в холодильник на 1,5 часа.
Взбейте миксером масло комнатной температуры.
Добавьте крем и чуть теплые сливки (100 мл), взбейте.
Глазурь:
80 г сметаны
80 г сливочного масла
30 г какао-порошка
50 г сахара
50 г белого шоколада
Прогрейте в сотейнике сметану и сахар, добавьте порошок какао и сливочное масло. Прогрейте.
Дайте остыть.
Соберите торт:
Снимите пергамент с бисквита.
Подрежьте с помощью кольца края бисквита. Вложите внутрь кольца ацетатную ленту, на дно уложите бисквит, смажьте его кремом, снова положите бисквит и смажьте кремом. Таким образом выложите все лепешки. Поставьте торт в холодильник на 3-4 часа.
Снимите кольцо и ацетатную ленту.
Вылейте на торт глазурь.
Нарисуйте белым шоколадом на глазури спираль, зубочисткой сделайте паутинку.
Наслаждайтесь.