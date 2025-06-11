Таємнича межа на карті світу: чому дикі тварини ніколи не перетинають цю невидиму лінію

Тваринний світ Азії та Австралії сформувався як два абсолютно різні біорізноманітні простори, розділені невидимою лінією, що пролягає між цими сусідніми частинами світу. Більшість диких тварин, включно з птахами, ніколи не перетинають цю умовну межу.

Як повідомляє видання Science Alert, така "лінія поділу" сформувалася приблизно 30 мільйонів років тому внаслідок зіткнення Австралійської та Євразійської тектонічних плит. Це призвело до утворення архіпелагу, що вплинув на морські течії та спричинив зміни в регіональному кліматі.

З того часу в Індонезії та Малайзії сформувалися популяції мавп, людиноподібних приматів, тигрів, слонів і носорогів. У той час як по інший бік – у Новій Гвінеї та Австралії – переважають сумчасті, однопрохідні, гризуни та какаду. Вкрай небагато видів зустрічаються з обох сторін цієї межі, яка відома як лінія Воллеса – названа на честь британського натураліста Альфреда Рассела Воллеса.

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Саме він першим звернув увагу на вражаючі відмінності у складі фауни (особливо серед ссавців) під час своїх досліджень у цьому регіоні в середині XIX століття.

"Можна з упевненістю сказати, що протока Ломбок, яка розділяє острови Балі та Ломбок і має ширину лише 24 кілометри, є чіткою межею, що поділяє два великі зоогеографічні регіони планети", – зазначав Воллес.

Проведена ним на карті лінія понад сто років тому й досі розглядається як умовний еволюційний бар’єр. Хоча вчені й досі сперечаються про її точне проходження та чинники, що вплинули на формування цього розподілу.

Лінія Воллеса розмежовує континентальний шельф Азії та шельф Австралійської тектонічної плити. Хоча вона має геологічне походження, її значення також охоплює кліматичні й біологічні особливості.

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Між цими шельфами пролягають глибоководні морські протоки, зокрема протока Ломбок, які ускладнюють міграцію тварин. Навіть у часи, коли рівень океану був значно нижчим за сучасний, ця водна прірва залишалась непрохідною.

Невидима межа, відома як лінія Воллеса, найяскравіше проявляється у фауні ссавців, але також простежується у птахів, рептилій та інших представників тваринного світу.

Навіть літаючі істоти зазвичай уникають перетину лінії Воллеса, а в океанських водах деякі види риб та мікроорганізмів демонструють значні генетичні відмінності з обох боків цієї межі, що свідчить про мінімальне змішування популяцій.

Дослідникам ще належить з’ясувати, які саме невидимі бар’єри обмежують рух цих видів. Втім, середовище проживання та клімат, найімовірніше, відіграють ключову роль у підтримці цього еволюційного поділу.

Раніше ми розповідали, що вчені відкрили новий вид хижих динозаврів, які мешкали на Землі приблизно 220 мільйонів років тому.

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