Вчені відкрили новий вид хижих динозаврів, які мешкали на Землі приблизно 220 мільйонів років тому: чим цікаві

Ще у 1980-х роках на території Індії були знайдені скам’янілі останки динозавра. Тепер науковці з’ясували, що це був раніше невідомий вид — Maleriraptor kuttyi. Цей вид представляє собою невеликого, спритного хижака, який жив приблизно 220 мільйонів років тому, в норійській епосі тріасового періоду.

Його останки виявили у верхніх шарах геологічної формації Малері в басейні Пранхіта-Годаварі, поруч із селом Аннарам, що в сучасному індійському штаті Телангана. Цей регіон давно вважається одним із ключових місць знахідок ранніх динозаврів. Про це пише Interesting Engineering.

За даними дослідників, Maleriraptor kuttyi сягав близько 1 метра у висоту та 2 метрів у довжину. Його віднесли до примітивної, але хижої групи динозаврів — Herrerasauria, однієї з найраніших відомих ліній м’ясоїдних.

Читайте також: Може пролити більше світла на інформацію про впливове королівство: науковці виявили місце народження бабусі Македонського

Науковці зазначають, що Maleriraptor kuttyi мав більш розвинені ознаки порівняно з найдавнішими хижаками з Північної Америки, але помітно відрізнявся від пізніших південноамериканських представників родини Herrerasauridae.

Відкриття має важливе значення: це перше свідчення того, що герреразаври змогли пережити екологічні катастрофи, які відбулися у Гондвані на початку норійської доби. Саме тоді зникли цілі групи тетраподів, зокрема ринхозаври — великий рід травоїдних рептилій.

"Знахідка Maleriraptor kuttyi свідчить про те, що герреразаври збереглися в Гондвані принаймні на початку норійського періоду після вимирання ринхозаврів", — йдеться у дослідженні.

Раніше ми розповідали, що вчені розшифрували надписи на стінах Сіонської світлиці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!