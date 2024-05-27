Сміливість у тренді: як носити сережки у цьому сезоні

Світ моди динамічний, і ювелірні тренди не стоять на місці. 2024 рік готує нам справжній калейдоскоп стильних рішень для прикрашання вух. Тож, які сережки підкреслять вашу красу та індивідуальність цього року? Про це пише Радіотрек.

Сережки-кільця: елегантна геометрія

Сережки-кільця середнього розміру стануть родзинкою вашого образу. Поєднуйте їх з короткими стрижками або гладко зачесаним волоссям. Віддавайте перевагу дутим або широким кільцям, щоб бути у тренді. Ці сережки чудово доповнять будь-який стиль одягу.

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Великі сережки: сміливі акценти

Не втрачають актуальності й масивні сережки, що привертають увагу. Це можуть бути як елегантні перлини, так і вишукані композиції з перлин-намистин. Геометричні форми та металевий блиск також на піку популярності.

Асиметрія: грайливість та оригінальність

Не бійтеся експериментувати з асиметрією! Носіть сережки різної форми або величини у вухах. Зверніть увагу, щоб вони поєднувалися за кольором або дизайном. Можна також грати з кількістю: одна сережка в одному вусі, 2-4 в іншому.

Моносережка: мінімалізм з родзинкою

Загубили сережку? Не впадайте у відчай! Цього року мода дозволяє носити лише одну сережку. Звісно, нехай вона буде великою та помітною, щоб підкреслити вашу індивідуальність.

Пам'ятайте, що мода – це лише рекомендації. Не бійтеся виражати себе та обирати сережки, які підкреслюють вашу красу та настрій!

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