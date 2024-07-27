Щастя починається з тарілки: які продукти корисні для збереження емоційного балансу
Внесення простих змін до раціону харчування може мати значний вплив на зменшення проявів тривоги. UAportal підготував огляд продуктів, які допоможуть впоратися зі стресом.
Трав'яні чаї
Включення в раціон рослинних видів чаю може допомогти знизити рівень стресу і тривожності. Деякі з них, такі як ромашка і лаванда, мають природні заспокійливі властивості, які допомагають розслабитися.
Взявши за звичку випивати теплу чашку трав'яного чаю перед сном або в моменти стресу, можна потенційно полегшити стан тривоги і напруги. Крім того, сам ритуал приготування і задоволення від чаювання може забезпечити заспокійливий ефект.
Додавання чорного шоколаду
Подумайте про додавання чорного шоколаду до перекусів. Він містить антиоксиданти та сполуки, які можуть позитивно впливати на настрій і знижувати рівень стресу. Споживання невеликої кількості шоколаду в якості закуски може дати відчуття комфорту і задоволення, а отже, сприяти зниженню рівня стресу.
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Вживання фруктів та овочів
Наприклад, авокадо є чудовим джерелом корисних жирів, які допомагають зменшити стрес. Також вживання ягід, що містять багато антиоксидантів, сприяє боротьбі з вільними радикалами в організмі, пов'язаними зі стресом.
Споживання горіхів і насіння
Такі продукти, як мигдаль, волоські горіхи та гарбузове насіння, багаті на поживні речовини, які можуть позитивно впливають на здоров'я мозку та покращувати настрій. Ці продукти містять омега-3 жирні кислоти.
Природній магній
Включення в раціон продуктів, багатих на магній, таких як шпинат і цільні злаки, може бути ефективним способом зменшення стресу. Магній пов'язаний з регуляцією роботи нервових клітин.
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