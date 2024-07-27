Счастье начинается с тарелки: какие продукты полезны для сохранения эмоционального баланса

Внесение простых изменений в рацион питания может оказать значительное влияние на уменьшение проявлений тревоги. UAportal подготовил обзор продуктов, которые помогут справиться со стрессом.

Травяные чаи

Включение в рацион растительных видов чая может помочь снизить уровень стресса и тревожности. Некоторые из них, такие как ромашка и лаванда, обладают естественными успокаивающими свойствами, которые помогают расслабиться.

Взяв за привычку выпивать теплую чашку травяного чая перед сном или в моменты стресса, можно потенциально облегчить состояние тревоги и напряжения. Кроме того, сам ритуал приготовления и удовольствие от чаепития может обеспечить успокаивающий эффект.

Добавление черного шоколада

Подумайте о добавлении черного шоколада к перекусам. Он содержит антиоксиданты и соединения, которые могут положительно влиять на настроение и снижать уровень стресса. Потребление небольшого количества шоколада в качестве закуски может дать ощущение комфорта и удовольствия, а следовательно, способствовать снижению уровня стресса.

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Употребление фруктов и овощей

Например, авокадо является отличным источником полезных жиров, которые помогают уменьшить стресс. Также употребление ягод, содержащих много антиоксидантов, способствует борьбе со свободными радикалами в организме, связанными со стрессом.

Потребление орехов и семян

Такие продукты, как миндаль, грецкие орехи и тыквенные семечки, богаты питательными веществами, которые могут положительно влиять на здоровье мозга и улучшать настроение. Эти продукты содержат омега-3 жирные кислоты.

Природный магний

Включение в рацион продуктов, богатых магнием, таких как шпинат и цельные злаки, может быть эффективным способом уменьшения стресса. Магний связан с регуляцией работы нервных клеток.

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