Рецепт найсмачнішого запеченого генеральського сала
Найсмачніше сало в моєму житті. Ми з мамою їздили в Смілу й купили там дуже смачне генеральське сало. Я готував сотні рецептів з ним, але запечене то просто любов.
Що це за сало таке? Воно тоненьке і має прошарки ніжного м’яса, які нагадують генеральські лампаси. Його дуже цінують, бо з однієї свині виходить всього 4 кг сала.
Отже, запечене генеральське сало
Інгредієнти:
На один кілограм сала
-60-70г міцної гірчиці
-мелений чорний та духмяний переці
-40-50г часник
-5-6 лаврових листочків
-сіль
-фольга
І секрет від мене - підкопчена паприка та декілька крапель соєвого соусу.
Готуємо!
Зазвичай слало продають вже підсолене. Тому раджу вимочити його у воді з сіллю (25г солі на 1л води) 4-6 годин.
- дістаємо сало з води та обсушуємо його рушником
- натираємо сало міцною гірчицею, меленими перцями та тертим часником. Сюди ж мелену паприку та соєвий соус
- сало складаємо навпіл шкіркою назовні, а всередину вкладаємо лавровий лист та даємо йому промаринуватись 4-6 годин
- загортаємо таке сало у фольгу і відправляю в духовку, розігріту до 190 градусів на 40хв
- через 40хв розгортаю фольгу та дивлюся чи підрум’янилася шкірка. Якщо вона ще не достатньо запечена, залишаю сало рум’янитися ще на 10-12хв при температурі 200 градусів
Дістаємо та можна їсти ще гарячим. З чорним хлібом та хріном смакує неймовірно.
За цим рецептом можна готувати і груднику, і щоковину, але потрібна температура менша 175, а часу більше 1,5 години.