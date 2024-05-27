Рецепт найсмачнішого запеченого генеральського сала

Найсмачніше сало в моєму житті. Ми з мамою їздили в Смілу й купили там дуже смачне генеральське сало. Я готував сотні рецептів з ним, але запечене то просто любов.

Що це за сало таке? Воно тоненьке і має прошарки ніжного м’яса, які нагадують генеральські лампаси. Його дуже цінують, бо з однієї свині виходить всього 4 кг сала.

Отже, запечене генеральське сало

Інгредієнти:

На один кілограм сала

-60-70г міцної гірчиці

-мелений чорний та духмяний переці

-40-50г часник

-5-6 лаврових листочків

-сіль

-фольга

І секрет від мене - підкопчена паприка та декілька крапель соєвого соусу.

Готуємо!

Зазвичай слало продають вже підсолене. Тому раджу вимочити його у воді з сіллю (25г солі на 1л води) 4-6 годин.

дістаємо сало з води та обсушуємо його рушником

натираємо сало міцною гірчицею, меленими перцями та тертим часником. Сюди ж мелену паприку та соєвий соус

сало складаємо навпіл шкіркою назовні, а всередину вкладаємо лавровий лист та даємо йому промаринуватись 4-6 годин

загортаємо таке сало у фольгу і відправляю в духовку, розігріту до 190 градусів на 40хв

через 40хв розгортаю фольгу та дивлюся чи підрум’янилася шкірка. Якщо вона ще не достатньо запечена, залишаю сало рум’янитися ще на 10-12хв при температурі 200 градусів

Дістаємо та можна їсти ще гарячим. З чорним хлібом та хріном смакує неймовірно.

За цим рецептом можна готувати і груднику, і щоковину, але потрібна температура менша 175, а часу більше 1,5 години.