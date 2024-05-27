Рецепт вкуснейшего запеченного генеральского сала
Вкуснейшее сало в моей жизни. Мы с мамой ездили в Смелу и купили там вкуснейшее генеральское сало. Я готовил сотни рецептов с ним, но запеченное это просто любовь.
Что это за такое сало? Оно тоненькое и имеет прослойки нежного мяса, напоминающие генеральские лампасы. Его очень ценят, потому что из одной свиньи выходит всего 4 кг сала.
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Отже, запечене генеральське сало
Інгредієнти:
На один кілограм сала
-60-70г міцної гірчиці
-мелений чорний та духмяний переці
-40-50г часник
-5-6 лаврових листочків
-сіль
-фольга
І секрет від мене - підкопчена паприка та декілька крапель соєвого соусу.
Готуємо!
Зазвичай слало продають вже підсолене. Тому раджу вимочити його у воді з сіллю (25г солі на 1л води) 4-6 годин.
- дістаємо сало з води та обсушуємо його рушником
- натираємо сало міцною гірчицею, меленими перцями та тертим часником. Сюди ж мелену паприку та соєвий соус
- сало складаємо навпіл шкіркою назовні, а всередину вкладаємо лавровий лист та даємо йому промаринуватись 4-6 годин
- загортаємо таке сало у фольгу і відправляю в духовку, розігріту до 190 градусів на 40хв
- через 40хв розгортаю фольгу та дивлюся чи підрум’янилася шкірка. Якщо вона ще не достатньо запечена, залишаю сало рум’янитися ще на 10-12хв при температурі 200 градусів
Дістаємо та можна їсти ще гарячим. З чорним хлібом та хріном смакує неймовірно.
За цим рецептом можна готувати і груднику, і щоковину, але потрібна температура менша 175, а часу більше 1,5 години.