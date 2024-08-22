Рецепт шаурми, який стане вашим улюбленим

Якщо ви шукаєте спосіб приготувати смачну та апетитну шаурму, ми з @pava_vb вже підготували для вас рецепт, що стане вашим улюбленим.

Інгредієнти:

• Лаваш — 2 шт;

• Куряче стегно без кістки — 500 г.

Маринад для м’яса:

• Густий йогурт — 100 г;

• Сіль — 1 ч.л;

• Лимон — 1 шт (сік);

• Зіра — ½ ч.л;

• Сухий чилі — ½ ч.л;

• Кінза — 3 гілочки (подрібнити);

• Чорний перець — ½ ч.л.

Овочі:

• Пекінська капуста — ½ шт;

• Помідор — 1 шт;

• Огірок свіжий — 1 шт;

• Цибуля синя — 1 шт.

Томатний соус:

• Томати у власному соці — 125 г;

• Томатна паста — 1 ч.л;

• Оливкова олія — 1 ст.л;

• Сухий часник — ½ ч.л;

• Сухий орегано — ½ ч.л;

• Сухий базилік — ½ ч.л;

• Сухий розмарин — ½ ч.л;

• Сушена цибуля — 1 ч.л;

• Сіль — 1 ч.л;

• Цукор — 1 ч.л;

• Чорний перець — ½ ч.л.

Йогуртовий соус:

• Густий йогурт — 100 г;

• Гірчиця діжонська — 1 ч.л;

• Сіль — на смак;

• Лимон — 1 шт (сік);

• Фенхель — ½ ч.л.

Спосіб приготування:

1. Змішайте густий йогурт з лимонним соком, зірою, сухим чилі, сіллю, подрібненою кінзою та чорним перцем. Замаринуйте куряче стегно у цій суміші та залиште на 20-30 хвилин.

2. Обсмажте мариновані курячі стегна на відкритому вогні до готовності.

3. Змішайте томати, томатну пасту, оливкову олію, сухий часник, орегано, базилік, розмарин, сушену цибулю, сіль, цукор та чорний перець до однорідності.

4. Змішайте густий йогурт, гірчицю, сіль, лимонний сік та фенхель теж до однорідності.

5. Наріжте пекінську капусту, свіжий огірок, помідор і синю цибулю.

6. Намажте лаваш томатним і йогуртовим соусами, покладіть на нього смажене м’ясо та нарізані овочі. Сформуйте шаурму та обсмажте її на решітці до золотистої скоринки.