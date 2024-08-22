Рецепт шаурмы, который станет вашим любимым
Если вы ищете способ приготовить вкусную и аппетитную шаурму, мы @pava_vb уже подготовили для вас рецепт, который станет вашим любимым.
Ингредиенты:
• Лаваш – 2 шт;
• Куриное бедро без кости – 500 г.
Маринад для мяса:
• Густой йогурт – 100 г;
• Соль – 1 ч.л;
• Лимон – 1 шт (сек);
• Зира – ½ ч.л;
• Сухой чили – ½ ч.л;
• Кинза – 3 веточки (измельчить);
• Черный перец – ½ ч.л.
Овощи:
• Пекинская капуста – ½ шт;
• Помидор – 1 шт;
• Огурец свежий – 1 шт;
• Лук синий – 1 шт.
Томатный соус:
• Томаты в собственном соке - 125 г;
• Томатная паста — 1 ч.л;
• Оливковое масло – 1 ст.л;
• Сухой чеснок – ½ ч.л;
• Сухой орегано – ½ ч.л;
• Сухой базилик – ½ ч.л;
• Сухой розмарин – ½ ч.л;
• Сушеный лук – 1 ч.л;
• Соль – 1 ч.л;
• Сахар – 1 ч.л;
• Черный перец – ½ ч.л.
Йогуртовый соус:
• Густой йогурт – 100 г;
• Горчица дижонская – 1 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Лимон – 1 шт (сек);
• Фенхель – ½ ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте густой йогурт с лимонным соком, зрением, сухим чили, солью, измельченной кинзой и черным перцем. Замаринуйте куриное бедро в этой смеси и оставьте на 20-30 минут.
2. Обжарьте маринованные куриные бедра на открытом огне до готовности.
3. Смешайте томаты, томатную пасту, оливковое масло, сухой чеснок, орегано, базилик, розмарин, сушеный лук, соль, сахар и черный перец до однородности.
4. Смешайте густой йогурт, горчицу, соль, лимонный сок и фенхель тоже до однородности.
5. Нарежьте пекинскую капусту, свежий огурец, помидор и синий лук.
6. Смажьте лаваш томатным и йогуртовым соусами, положите на него жареное мясо и нарезанные овощи. Сформируйте шаурму и обжарьте ее на решетке до золотистой корочки.