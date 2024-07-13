Регіони з найвищим рівнем життя у світі: у чому секрет

Blue Zones — без Оури, Гармінів та Вуп, а тривалість життя та рівень задоволення ним значно перевищують середні показники по світу.

Таких зон у світі 5:

Окінава (Японія), Сардинія (Італія), Лома Лінда (США), Ікарія (Греція), Нікойя (Коста-Рика).

І незважаючи на абсолютно різні культурні особливості, в них є багато спільного (дуже значущого в контексті здоровʼя та рівня щастя).

По-перше, клімат. Не надто спекотно і не надто холодно. Помірні температури протягом року, немає "катастрофічно" бідних на сезонне місяців.

По-друге, близькість до природи, вміння сповільнюватися, спостерігати циклічність та жити в одному ритмі з природними циклами.

По-третє, якісні хобі та соціальна складова, коли недільний обід – можливість зібратися всій родині, коли ввечері можна піти грати в карти чи в шахи з сусідами, або – хто молодше – у футбол чи з друзями на пляж.

Торкаючись їжі предметніше, тут пʼють вино і їдять смачно, не виключаючи групи продуктів і не викреслюючи з життя глютен, лактозу і цукор.

Облаяні нутриціологами коренеплоди (зі шкіркою – запечені, чи й сирі), кукурудза та каші (нешліфовані, не змелені в борошно) – основа, поруч із зеленими салатами та рослинним білком – з бобових, особливо з квасолі, з майже повним амінокислотним профілем, до речі, псевдозлаків та зернят.

Мʼясо, як і риба, – швидше виключення, бонусне джерело білку — на свята; коли потрібне відновлення — кістні бульйони, тушковане з усіма сполучними тканинами, або субпродукти.

Поважають ферментацію — як спосіб зберегти та поліпшити якість засвоєння усіх груп продуктів: від кімчі та місо, до рибного соусу, витриманих сирів та заквасного хлібу.

Фрукти й горіхи — десерт, що змінюється за сезоном.

Якщо просто, довголіття – це про активний спосіб життя, роботу на землі, прогулянки в ліс, плавання та похід на ринок за продуктами без автівки.

Про просте й чисте харчування – з повагою до сезонності та локальності.

Про збиратися за одним столом з друзями, вечорами грати в карти і просто пліткувати за чашкою кави чи чаю по обіді, в сієсту.

Про віру – в природу і в Бога.

І про вміння насолоджуватися життям.