Розіб‘єте серце: 5 жорстоких та токсичних фраз, які не можна говорити близьким

Кожне слово, сказане нами, несе в собі певну енергетику і може вплинути на емоційний стан того, хто їх чує. Особливо гостро це відчувають діти, які сприймають слова батьків як абсолютну істину. Тому важливо усвідомлювати, які фрази можуть завдати психологічної травми нашим близьким і як замінити їх конструктивними висловлюваннями. Про це пише ТСН.

Які фрази варто уникати:

Фрази, що знецінюють: "Та що ти можеш сама?", "Це дрібниця", "Ти завжди все псуєш". Такі фрази підривають впевненість у собі і змушують людину відчувати себе непотрібною.

"Та що ти можеш сама?", "Це дрібниця", "Ти завжди все псуєш". Такі фрази підривають впевненість у собі і змушують людину відчувати себе непотрібною. Фрази, що звинувачують: "Ти завжди...", "Ти ніколи...", "Ти такий/така...". Ці фрази фокусують увагу на негативних якостях людини, не даючи їй можливості змінитися.

"Ти завжди...", "Ти ніколи...", "Ти такий/така...". Ці фрази фокусують увагу на негативних якостях людини, не даючи їй можливості змінитися. Фрази, що ображають: "Ти дурень/дурна", "Ти мене розчарував/розчарувала". Образи залишають глибокі емоційні рани, які можуть впливати на відносини протягом багатьох років.

Фрази, що заперечують почуття: "Не придумуй", "Все в порядку", "Перестань плакати". Ігнорування почуттів інших людей призводить до відчуття непорозуміння і самотності.

"Не придумуй", "Все в порядку", "Перестань плакати". Ігнорування почуттів інших людей призводить до відчуття непорозуміння і самотності. Ультиматуми: "Якщо ти не зробиш так, як я скажу...", "Або так, або ні". Ультиматуми створюють атмосферу тиску і примусу, що руйнує довіру в стосунках.

Чому ці фрази шкідливі:

Формують негативну самооцінку: Постійні критика і знецінення підривають віру в себе і свої сили.

Порушують довіру: Коли людина почуває, що її не розуміють і не приймають, вона починає віддалятися.

Коли людина почуває, що її не розуміють і не приймають, вона починає віддалятися. Сприяють розвитку комплексів: Негативні установки, закладені в дитинстві, можуть переслідувати людину протягом усього життя.

Негативні установки, закладені в дитинстві, можуть переслідувати людину протягом усього життя. Руйнують стосунки: Негативні емоції, викликані шкідливими фразами, отруюють атмосферу в сім'ї та між друзями.

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Як замінити шкідливі фрази конструктивними:

Фокусуйтеся на поведінці, а не на особистості: Замість "Ти завжди запізнюєшся", скажіть: "Було б чудово, якби ти приходив вчасно".

Замість "Ти завжди запізнюєшся", скажіть: "Було б чудово, якби ти приходив вчасно". Використовуйте "Я-повідомлення": Замість "Ти мене засмутив", скажіть: "Я відчуваю себе засмученою, коли...".

Замість "Ти мене засмутив", скажіть: "Я відчуваю себе засмученою, коли...". Слухайте і розумійте: Спробуйте подивитися на ситуацію очима іншої людини.

Спробуйте подивитися на ситуацію очима іншої людини. Висловлюйте свою любов і підтримку: Навіть якщо ви не згодні з чимось, покажіть, що ви любите і цінуєте цю людину.

Слова мають велику силу. Вибираючи, що сказати, ми формуємо не тільки свої стосунки з іншими людьми, але й особистість наших дітей. Тому варто задуматися про те, які послання ми передаємо своїм близьким.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо стосунки зайшли в глухий кут.

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