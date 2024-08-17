Разобьете сердце: 5 жестоких и токсичных фраз, которые нельзя говорить близким

Каждое слово, сказанное нами, несет в себе определенную энергетику и может повлиять на эмоциональное состояние слышащего. Особенно остро это чувствуют дети, воспринимающие слова родителей как абсолютную истину. Поэтому важно осознавать, какие фразы могут нанести психологическую травму нашим близким и как заменить их конструктивными высказываниями. Об этом пишет ТСН.

Какие фразы следует избегать:

Обесценивающие фразы: "Да что ты можешь сама?", "Это мелочь", "Ты всегда все портишь". Такие фразы подрывают уверенность в себе и заставляют человека чувствовать себя ненужным.

"Да что ты можешь сама?", "Это мелочь", "Ты всегда все портишь". Такие фразы подрывают уверенность в себе и заставляют человека чувствовать себя ненужным. Обвиняющие фразы: "Ты всегда...", "Ты никогда...", "Ты такой/така...". Эти фразы фокусируют внимание на отрицательных качествах человека, не давая ему возможности измениться.

"Ты всегда...", "Ты никогда...", "Ты такой/така...". Эти фразы фокусируют внимание на отрицательных качествах человека, не давая ему возможности измениться. Оскорбляющие фразы: "Ты дурак/глупая", "Ты меня разочаровал/разочаровала". Образы оставляют глубокие эмоциональные раны, которые могут оказывать влияние на отношения на протяжении многих лет.

Фразы, отрицающие чувство: "Не придумывай", "Все в порядке", "Перестань плакать". Игнорирование чувств других людей приводит к чувству недоразумения и одиночества.

"Не придумывай", "Все в порядке", "Перестань плакать". Игнорирование чувств других людей приводит к чувству недоразумения и одиночества. Ультиматумы: "Если ты не сделаешь так, как я скажу...", "Или да, или нет". Ультиматум создает атмосферу давления и принуждения, что разрушает доверие в отношениях.

Почему эти фразы вредны:

Формируют отрицательную самооценку: Постоянные критика и обесценивание подрывают веру в себя и свои силы.

Нарушают доверие: Когда человек чувствует, что его не понимают и не принимают, он начинает удаляться.

Когда человек чувствует, что его не понимают и не принимают, он начинает удаляться. Способствуют развитию комплексов: отрицательные установки, заложенные в детстве, могут преследовать человека на протяжении всей жизни.

отрицательные установки, заложенные в детстве, могут преследовать человека на протяжении всей жизни. Разрушают отношения: Отрицательные эмоции, вызванные вредными фразами, отравляют атмосферу в семье и между друзьями.

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Как заменить вредоносные фразы конструктивными:

Фокусируйтесь на поведении, а не на личности: Вместо "Ты всегда опаздываешь", скажите: "Было бы здорово, если бы ты приходил вовремя".

Вместо "Ты всегда опаздываешь", скажите: "Было бы здорово, если бы ты приходил вовремя". Используйте "Я-сообщение": Вместо "Ты меня расстроил", скажите: "Я чувствую себя расстроенной, когда...".

Вместо "Ты меня расстроил", скажите: "Я чувствую себя расстроенной, когда...". Слушайте и понимайте: Попытайтесь посмотреть на ситуацию глазами другого человека.

Попытайтесь посмотреть на ситуацию глазами другого человека. Выражайте свою любовь и поддержку: Даже если вы не согласны с чем-нибудь, покажите, что вы любите и цените этого человека.

Слова обладают большой силой. Выбирая, что сказать, мы формируем не только свои отношения с другими людьми, но личность наших детей. Поэтому стоит задуматься о том, какие послания мы передаем своим близким.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если отношения зашли в тупик.

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