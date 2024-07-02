П'ятибальна магнітна буря знову вдарить по Землі: коли небезпечні дати

У вівторок, 2 липня, геомагнітне поле Землі перебуває у неспокійному стані. Сила геомагнітного шторму становить 4 бали.

Однак вже у середу, 3 липня, ситуація погіршиться з початком п'ятибальної магнітної бурі. Як повідомляє сервіс Meteoagent, шторм червоного рівня небезпеки триватиме щонайменше два дні.

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Коли магнітні бурі 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Медики зазначають, що метеозалежні люди стикаються з нездужанням за кілька днів до магнітної бурі. Лікарі також відзначають, що сильніший вплив магнітні бурі чинять на людей із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним або зниженим артеріальним тиском, психічними розладами та вегетосудинною дистонією.

У дні зміни геомагнітного поля Землі рекомендуються:

зменшити фізичні навантаження;

більше відпочивати;

не вживати алкоголь та їжу, яка може підвищувати рівень холестерину в організмі;

якнайбільше пити воду і їсти фрукти, овочі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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