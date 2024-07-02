Пятибалльная магнитная буря снова ударит по Земле: когда опасные даты
Во вторник, 2 июля, геомагнитное поле Земли находится в неспокойном состоянии. Сила геомагнитного шторма составляет 4 балла.
Однако уже в среду, 3 июля, ситуация усугубится с началом пятибалльной магнитной бури. Как сообщает сервис Meteoagent, шторм красного уровня опасности будет длиться не менее двух дней.
Читайте также: Есть ли связь между магнитными бурями и плохим самочувствием: врач дал ответ
Медики отмечают, что метеозависимые люди сталкиваются с недомоганием за несколько дней до магнитной бури. Врачи также отмечают, что более сильное влияние на магнитные бури оказывают на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением, психическими расстройствами и вегетососудистой дистонией.
В дни смены геомагнитного поля Земли рекомендуются:
- уменьшить физические нагрузки;
- больше отдыхать;
- не употреблять алкоголь и пищу, которая может повышать уровень холестерина в организме;
- больше пить воду и есть фрукты, овощи.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Ранее мы сообщали, почему от непогоды и магнитных бурь болит голова.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!