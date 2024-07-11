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Простий рецепт картоплі зі смаженими яйцями
Відчуйте смак домашнього затишку з цим простим, але надзвичайно смачним рецептом.
Картопля виходить ніжна всередині, але хрумка ззовні.
Інгредієнти:
• Картопля молода;
• Сіль, перець;
• Олія;
• Цибуля;
• Яйця;
• Зелена цибуля.
Приготування:
1. Картоплю порізати кубиками, не очищуючи від шкірки та відварити у підсоленій воді.
2. Відварену картоплю обсмажити в сковорідці на розігрітій олії.
3. Цибулю порізати кубиками й додати до картоплі. Посолити, поперчити й смажити до золотистого кольору.
4. В окремій сковорідці смажимо яйця.
5. В тарілку викладаємо картоплю, зверху яйця, і посипаємо подрібненою зеленою цибулею.