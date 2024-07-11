Простий рецепт картоплі зі смаженими яйцями

Відчуйте смак домашнього затишку з цим простим, але надзвичайно смачним рецептом.

Картопля виходить ніжна всередині, але хрумка ззовні.

Інгредієнти:

• Картопля молода;

• Сіль, перець;

• Олія;

• Цибуля;

• Яйця;

• Зелена цибуля.

Приготування:

1. Картоплю порізати кубиками, не очищуючи від шкірки та відварити у підсоленій воді.

2. Відварену картоплю обсмажити в сковорідці на розігрітій олії.

3. Цибулю порізати кубиками й додати до картоплі. Посолити, поперчити й смажити до золотистого кольору.

4. В окремій сковорідці смажимо яйця.

5. В тарілку викладаємо картоплю, зверху яйця, і посипаємо подрібненою зеленою цибулею.