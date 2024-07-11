Простой рецепт картофеля с жареными яйцами

Почувствуйте вкус домашнего уюта с этим простым, но очень вкусным рецептом.

Картофель получается нежный внутри, но хрустящий снаружи.

Ингредиенты:

• Картофель молодой;

• Соль, перец;

• Масло;

• Лук;

• Яйца;

• Зеленый лук.

Приготовление:

1. Картофель порезать кубиками, не очищая от кожуры и отварить в подсоленной воде.

2. Отварной картофель обжарить в сковороде на разогретом масле.

3. Лук порезать кубиками и добавить в картофель. Посолить, поперчить и жарить до золотистого цвета.

4. В отдельной сковороде жарим яйца.

5. В тарелку выкладываем картофель, сверху яйца, и посыпаем измельченным зеленым луком.