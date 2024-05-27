Пророцтво минулого: людство стане свідком надзвичайної події, яка була описана у старовинному рукописі

Незабаром ми станемо свідками астрономічної події, яка може вразити своєю унікальністю. Існують записи, що таке явище могло мати місце ще у 1217 році.

Це стосується вибуху зорі, відомої як T Coronae Borealis або Зірка Blaze. Вона є частиною подвійної зоряної системи, де білий карлик і червоний гігант взаємодіють, викликаючи цей рідкісний вибух. Система розташована на відстані 3000 світлових років від нашої планети, повідомляє iflscience.

Неочікувана взаємодія між зорями

Два небесні тіла, білий карлик та червоний гігант, розташовані так близько, що масивні гравітаційні сили першого забирають речовину зі свого величезного сусіда. Ця взаємодія завершується величезним термоядерним вибухом на поверхні білого карлика, що призводить до вражаючого зростання його світності. Така подія, відома як "нова", може стати помітною навіть без телескопа і відбувається приблизно кожні 80 років.

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Історичний контекст

Архівні записи з 1866 та 1946 років дозволили астрономам виявити періодичність цих космічних вибухів. Проте, існують свідчення, що корені цих явищ сягають ще далі в минуле. Дослідження Бредлі Шефера з Луїзіанського університету вказує на можливість, що подібні вибухи могли бути зафіксовані ще в середньовіччі.

Шефер вивчив записи, зроблені в 1217 році Ебботом Бурхардом з Упсберга, який зафіксував надзвичайно яскраву зірку в сузір’ї Північної Корони, що "випромінювала потужне світло" і була видимою "протягом багатьох днів". Цей опис підходить під характеристики нової зірки T CrB.

Сучасне значення та очікування

Астрономи з нетерпінням чекають на наступний вибух, який, за прогнозами, має відбутися в найближчому майбутньому. Американська асоціація спостерігачів змінних зірок (AAVSO) повідомляє, що зірка вже показує симптоми затемнення, що може бути передвісником нового виверження. Вчені припускають, що наступний цикл може розпочатися вже у 2024 році.

Наукова значимість

Майбутній вибух дасть астрономам неповторну можливість дослідити динаміку зоряних вибухів та їх вплив на космічне середовище. Отримані дані можуть пролити світло на нові аспекти поведінки зірок і механізми їх взаємодії, а також допомогти у вдосконаленні моделей старіння та еволюції зірок.

Соціальний резонанс

Крім того, майбутній вибух T CrB стане важливою подією не тільки для професіоналів, але й для аматорських астрономів та загалу. Можливість спостерігати такий феномен без спеціального обладнання робить астрономію більш доступною та захоплюючою, сприяючи зростанню інтересу до космічних досліджень серед молоді та стимулюючи їх до поглиблення знань у цій галузі.

Раніше ми розповідали, що астрономи вважають, що вперше виявили зірку з темної матерії.

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