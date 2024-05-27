Пророчество прошлого: человечество станет свидетелем чрезвычайного события, описанного в старинной рукописи

В скором времени мы станем свидетелями астрономического события, которое может поразить своей уникальностью. Есть записи, что такое явление могло иметь место еще в 1217 году.

Это касается взрыва звезды, известной как T Coronae Borealis или Звезда Blaze. Это часть двойной звездной системы, где белый карлик и красный гигант взаимодействуют, вызывая этот редкий взрыв. Система расположена в 3000 световых лет от нашей планеты, сообщает iflscience.

Неожиданное взаимодействие между звездами

Два небесных тела, белый карлик и красный гигант, расположены так близко, что массивные гравитационные силы первого уносят вещество из своего огромного соседа. Это взаимодействие завершается огромным термоядерным взрывом на поверхности белого карлика, что приводит к поразительному росту его светимости. Такое событие, известное как новое, может стать заметным даже без телескопа и происходит примерно каждые 80 лет.

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Исторический контекст

Архивные записи с 1866 и 1946 годов позволили астрономам выявить периодичность этих космических взрывов. Однако существуют свидетельства, что корни этих явлений уходят еще дальше в прошлое. Исследование Брэдли Шефера из Луизианского университета указывает на возможность того, что подобные взрывы могли быть зафиксированы еще в средневековье.

Шефер изучил записи, сделанные в 1217 году Эбботом Бурхардом из Упсберга, который зафиксировал чрезвычайно яркую звезду в созвездии Северной Короны, которая "излучала мощный свет" и была видима "на протяжении многих дней". Это описание подходит под характеристики новой звезды T CrB.

Современное значение и ожидание

Астрономы с нетерпением ждут следующего взрыва, который, по прогнозам, должен произойти в ближайшем будущем. Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд (AAVSO) сообщает, что звезда уже показывает симптомы затемнения, которые могут быть предвестником нового извержения. Ученые предполагают, что следующий цикл может начаться уже в 2024 году.

Научная значимость

Предстоящий взрыв даст астрономам неповторимую возможность изучить динамику звездных взрывов и их влияние на космическую среду. Полученные данные могут пролить свет на новые аспекты поведения звезд и механизмы их взаимодействия, а также помочь усовершенствовать модели старения и эволюции звезд.

Социальный резонанс

Кроме того, грядущий взрыв T CrB станет важным событием не только для профессионалов, но и для любительских астрономов и общественности. Возможность наблюдать такой феномен без специального оборудования делает астрономию более доступной и увлекательной, способствуя росту интереса к космическим исследованиям среди молодежи и стимулируя их к углублению знаний в этой области.

Ранее мы говорили, что астрономы считают, что впервые обнаружили звезду из темной материи.

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