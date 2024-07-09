Пропадають кабачки: бабуся поділилася рецептом неймовірного варення на зиму

Коли настає сезон кабачків, їхня величезна кількість змушує шукати різноманітні рецепти, аби продукт не пропадав. Зокрема, на зиму з кабачків можна заготовити варення.

Багаті на вітаміни та мінерали кабачки роблять цей десерт не тільки смачним, а й корисним для здоров'я. У поєднанні з лимоном кабачкове варення набуває яскравого аромату та неповторного смаку, що нагадує ананас.

Пропонуємо вам дізнатися більше про цей цікавий рецепт та спробувати приготувати його вдома. Це не просто смачний десерт, але й корисна заготовка на зиму, яка стане в пригоді для приготування пирогів, тортів, млинців та інших страв.

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Інгредієнти:

Кабачки - 2 кг

Лимони - 3 шт

Цукор - 1.5 кг

Приготування:

Кабачки помийте, очистьте від насіння. Наріжте кубиками середнього розміру. Лимони також помийте, видаліть кісточки й наріжте кубиками.

З'єднайте кабачки, лимони та цукор у великій каструлі. Перемішайте й залиште на 15-20 хвилин, щоб цукор розчинився, а кабачки й лимони пустили сік.

Поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння й варіть на повільному вогні протягом 15 хвилин, періодично помішуючи. Зніміть каструлю з вогню й дайте варенню повністю охолонути.

Поверніть варення на плиту, доведіть до кипіння й варіть ще 5-7 хвилин. Готове варення розлийте по стерилізованих банках, закрийте простерилізованими кришками.

Переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою й залиште до повного охолодження.

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