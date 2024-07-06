Домашні будуть у захваті: рецепт трояндового варення

Варення з троянд - це не просто десерт, а справжній витвір мистецтва, який чарує своїм вишуканим ароматом, елегантним смаком та розкішним виглядом. Цей десерт стане окрасою будь-якого столу, а також чудовим подарунком для близьких. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

200 г пелюсток троянд (з нерозкритих бутонів)

300 г цукру

250 мл води

1 лимон

1 ч. л. пектину (за бажанням)

Приготування:

Ретельно промийте пелюстки троянд під проточною водою. У каструлі змішайте пелюстки троянд, цукор і воду. Доведіть суміш до кипіння на повільному вогні, постійно помішуючи. Зменшіть вогонь і варіть протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну. Додайте сік лимона і пектин (якщо використовуєте). Перемішайте. Доведіть варення до кипіння і варіть ще 1 хвилину. Зніміть варення з вогню і дайте йому трохи охолонути. Розлийте варення по стерилізованих банках і щільно закрийте кришками. Переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися при кімнатній температурі. Зберігайте варення з троянд у прохолодному темному місці.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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