Домашні будуть у захваті: рецепт трояндового варення
Варення з троянд - це не просто десерт, а справжній витвір мистецтва, який чарує своїм вишуканим ароматом, елегантним смаком та розкішним виглядом. Цей десерт стане окрасою будь-якого столу, а також чудовим подарунком для близьких. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 200 г пелюсток троянд (з нерозкритих бутонів)
- 300 г цукру
- 250 мл води
- 1 лимон
- 1 ч. л. пектину (за бажанням)
Приготування:
- Ретельно промийте пелюстки троянд під проточною водою.
- У каструлі змішайте пелюстки троянд, цукор і воду.
- Доведіть суміш до кипіння на повільному вогні, постійно помішуючи.
- Зменшіть вогонь і варіть протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Додайте сік лимона і пектин (якщо використовуєте). Перемішайте.
- Доведіть варення до кипіння і варіть ще 1 хвилину.
- Зніміть варення з вогню і дайте йому трохи охолонути.
- Розлийте варення по стерилізованих банках і щільно закрийте кришками.
- Переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Зберігайте варення з троянд у прохолодному темному місці.
Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!