Домашние будут в восторге: рецепт розового варенья

Варенье из роз – это не просто десерт, а настоящее произведение искусства, которое очаровывает своим изысканным ароматом, элегантным вкусом и роскошным видом. Этот десерт станет украшением любого стола, а также отличным подарком для близких. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

200 г лепестков роз (из нераскрытых бутонов)

300 г сахара

250 мл воды

1 лимон

1 ч. л. пектина (по желанию)

Приготовление:

Тщательно промойте лепестки роз под проточной водой. В кастрюле смешайте лепестки роз, сахар и воду. Доведите смесь до кипения на медленном огне, постоянно помешивая. Убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут, периодически снимая пену. Добавьте сок лимона и пектин (если используете). Перемешайте. Доведите варенье до кипения и варите еще 1 минуту. Снимите варенье с огня и дайте ему немного остыть. Разлейте варенье по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Сохраняйте варенье из роз в прохладном темном месте.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!