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Домашние будут в восторге: рецепт розового варенья

Цихоцкая Мария

Домашние будут в восторге: рецепт розового варенья
Варенье из роз – это не просто десерт, а настоящее произведение искусства

Варенье из роз – это не просто десерт, а настоящее произведение искусства, которое очаровывает своим изысканным ароматом, элегантным вкусом и роскошным видом. Этот десерт станет украшением любого стола, а также отличным подарком для близких. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • 200 г лепестков роз (из нераскрытых бутонов)
  • 300 г сахара
  • 250 мл воды
  • 1 лимон
  • 1 ч. л. пектина (по желанию)

Приготовление:

  1. Тщательно промойте лепестки роз под проточной водой.
  2. В кастрюле смешайте лепестки роз, сахар и воду.
  3. Доведите смесь до кипения на медленном огне, постоянно помешивая.
  4. Убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут, периодически снимая пену.
  5. Добавьте сок лимона и пектин (если используете). Перемешайте.
  6. Доведите варенье до кипения и варите еще 1 минуту.
  7. Снимите варенье с огня и дайте ему немного остыть.
  8. Разлейте варенье по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.
  9. Переверните банки вверх дном и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
  10. Сохраняйте варенье из роз в прохладном темном месте.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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Рецепт