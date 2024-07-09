Пропадают кабачки: бабушка поделилась рецептом невероятного варенья на зиму

Когда наступает сезон кабачков, их множество заставляет искать разнообразные рецепты, чтобы продукт не пропадал. В частности, на зиму из кабачков можно заготовить варенье.

Богатые витаминами и минералами кабачки делают этот десерт не только вкусным, но и полезным для здоровья. В сочетании с лимоном кабачковое варенье приобретает яркий аромат и неповторимый вкус, напоминающий ананас.

Предлагаем вам узнать больше об этом интересном рецепте и попытаться приготовить его дома. Это не просто вкусный десерт, но и полезная заготовка на зиму, которая пригодится для приготовления пирогов, тортов, блинчиков и других блюд.

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Ингредиенты:

Кабачки – 2 кг

Лимоны – 3 шт

Сахар – 1.5 кг

Приготовление:

Кабачки промойте, очистите от семян. Нарежьте кубиками среднего размера. Лимоны также промойте, удалите косточки и нарежьте кубиками.

Соедините кабачки, лимоны и сахар в большой кастрюле. Размешайте и оставьте на 15-20 минут, чтобы сахар растворился, а кабачки и лимоны пустили сок.

Поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 15 минут, периодически помешивая. Снимите кастрюлю с огня и дайте варенью полностью остыть.

Верните варенье на плиту, доведите до кипения и варите еще 5-7 минут. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, закройте простерилизованными крышками.

Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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