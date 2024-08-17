Ознаки жіночої зради назвали психологи: на які тривожні маркери звернути увагу

Якщо ви задумалися над тим, чи зраджує вам партнер, це може бути першим сигналом про проблеми у стосунках. За даними фахівців, є кілька загальних ознак, які можуть вказувати на можливу невірність.

Перш за все, зверніть увагу на раптове покращення зовнішнього вигляду вашої другої половинки, особливо якщо це супроводжується новими звичками, такими як часті відвідування спортзалу або зміна стилю одягу, пише Psychology today.

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Іншою суттєвою ознакою може бути потайне використання телефону або комп'ютера. Якщо ваш партнер став більш захисним щодо своїх гаджетів, почав часто видаляти повідомлення або ховати історію браузера, це може викликати підозри. Особливо тривожним сигналом є ситуація, коли партнер не віддає свій телефон навіть під час звичайних побутових ситуацій.

Також варто звернути увагу на зміни в розкладі вашого партнера. Раптові затримки на роботі, нові відрядження або незрозумілі виправдання щодо запізнень можуть свідчити про наявність іншого зв’язку. Друзі вашого партнера теж можуть видавати зраду своєю поведінкою — униканням спілкування або надмірною люб'язністю.

Фінансові питання також грають важливу роль. Незрозумілі витрати або зникнення грошей з рахунків можуть бути пов'язані з подарунками або поїздками для іншої людини. Це може бути явним знаком, що ваш партнер витрачає кошти на сторонні стосунки.

Зниження емоційної близькості — ще один серйозний сигнал. Якщо ви відчуваєте, що партнер став відстороненим і не бажає ділитися своїми думками та почуттями, це може означати, що він знаходить емоційну підтримку деінде.

І, нарешті, ухиляння від розмов на тему зради може бути остаточним підтвердженням ваших підозр. Якщо партнер намагається змінити тему або уникати відвертих розмов, це може бути способом приховати правду. Усі ці ознаки можуть бути тривожними сигналами, що варто звернути увагу на ваші стосунки та, можливо, відкрити важку, але необхідну розмову з партнером.

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