Признаки женской измены назвали психологи: на какие тревожные маркеры обратить внимание

Если вы задумались над тем, изменяет ли вам партнер, это может быть первым сигналом о проблемах в отношениях. По данным специалистов, существует несколько общих признаков, которые могут указывать на возможную неверность.

Прежде всего, обратите внимание на внезапное улучшение внешнего вида вашей второй половинки, особенно если это сопровождается новыми повадками, такими как частые посещения спортзала или изменение стиля одежды, пишет Psychology today.

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Другим существенным признаком может быть тайное использование телефона или компьютера. Если ваш партнер стал более защитным по отношению к своим гаджетам, начал часто удалять сообщения или скрывать историю браузера, это может вызвать подозрения. Особенно тревожным сигналом ситуация, когда партнер не отдает свой телефон даже во время обычных бытовых ситуаций.

Также следует обратить внимание на изменения в расписании вашего партнера. Внезапные задержки на работе, новые командировки или непонятные оправдания по поводу опозданий могут свидетельствовать о наличии другой связи. Друзья вашего партнера тоже могут выдавать предательство своим поведением – избеганием общения или чрезмерной любезностью.

Финансовые вопросы также играют немаловажную роль. Непонятные расходы или пропажа денег со счетов могут быть связаны с подарками или поездками для другого человека. Это может быть очевидным знаком, что ваш партнер тратит средства на посторонние отношения.

Снижение эмоциональной близости – еще один серьезный сигнал. Если вы чувствуете, что партнер стал отстраненным и не желает делиться своими мыслями и чувствами, это может означать, что он находит эмоциональную поддержку в другом месте.

И, наконец, уклонение от разговоров по теме измены может быть окончательным подтверждением ваших подозрений. Если партнер пытается изменить тему или избегать откровенных разговоров, это может быть способом скрыть правду. Все эти признаки могут быть тревожными сигналами, которые следует обратить внимание на ваши отношения и, возможно, открыть тяжелый, но необходимый разговор с партнером.

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