Чудово доповнить ваші улюблені страви: рецепт ароматного соте з баклажанів на зиму

Баклажанне соте - це апетитна та запашна страва, яку можна готувати як для повсякденного меню, так і для консервування на холодну пору року. Завдяки комбінації різноманітних овочів, соте для зимового зберігання виходить із багатим смаком, а якщо його правильно законсервувати, воно радуватиме протягом усієї зими. У цій статті ви знайдете два універсальні рецепти, які повинні бути завжди доступні кожній досвідченій кулінарці: традиційний варіант і соте з баклажанів для тривалого зберігання. Про це пише Уніан.

Класичний рецепт баклажанного соте

Для приготування традиційного соте з баклажанів вам потрібні свіжі овочі та мінімальні зусилля.

Складники:

баклажани - 2 штуки;

солодкий перець - 2 штуки;

томати - 2 штуки;

цибулина - 1 штука;

часник - 2 зубці;

олія - 3 столові ложки; Не забудьте додати сіль та ваші улюблені приправи за бажанням.

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Процес приготування:

Поріжте баклажани великими кубиками, посоліть і залиште на 20 хвилин для видалення гіркоти. Потім промийте їх водою.

У сковорідці нагрійте олію та обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотавого відтінку.

Додайте нарізані солодкий перець і томати, готуйте все разом 10 хвилин.

Викладіть баклажани і тушкуйте на помірному вогні до м'якості. Наприкінці додайте подрібнений часник, сіль та спеції за смаком.

Готуйте ще 5-7 хвилин до готовності, постійно перемішуючи. Ця страва ідеально підходить для швидкого приготування обіду чи вечері.

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