Останні вихідні травня принесуть випробування двом знакам зодіаку: що на них чекає

Кінець травня 2024 року виявиться важким часом для двох уродженців зодіакального кола – останні вихідні принесуть їм випробуванням. За словами астрологів, у зоні ризику Діви та Леви. На них чекає важливий урок від зірок, який зміцнить їхній характер.

Діва

Останні вихідні травня принесуть Дівам багато сліз – їм загрожують сварки з коханою людиною, які можуть призвести до розриву. Усі приховані образи та невирішені проблеми з минулого вийдуть на світ. Діви будуть розчаровані і сповнені гніву - їхня колишня холоднокровність і спокій випаруються всього за кілька секунд.

Це може стати початком серйозної кризи у стосунках, яку неможливо вирішити за пару днів. Дівам доведеться зробити важливий вибір – або боротися за майбутнє союзу, або розірвати всі зв'язки та рухатися далі.

Лев

Життя Левів перевернеться в останню неділю травня. Комунікабельні та самовпевнені уродженці знаку раптом почнуть уникати людей, що буде викликано незручною ситуацією. Левів можуть упіймати на плітках, що стане ударом по їхній репутації. Уродженці знаку не зможуть цього разу виправдатись – і це стане для них ударом.

Ця ситуація здатна вибити Львів із колії – вони відчують, що земля йде з-під їхніх ніг. Але згодом зрозуміють, що це був важливий урок. Уродженці знаку стануть обережнішими і почнуть більше уваги приділяти почуттям близьких.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.