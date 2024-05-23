Последние выходные мая принесут испытание двум знакам зодиака: что их ждет

Конец мая 2024 года окажется трудным временем для двух уроженцев зодиакального круга – последние выходные месяца принесут им испытанием. По словам астрологов, в зоне риска Девы и Львы. Их ждет важный урок от звезд, который укрепит их характер.

Дева

Последние выходные мая принесут Девам много слез – им грозят ссоры с любимым человеком, которые даже могут привести к разрыву. Все скрытые обиды и нерешенные проблемы из прошлого выйдут на свет. Девы будут разочарованы и полны гнева – их прежнее хладнокровие и спокойствие испарятся всего за несколько секунд.

Это может стать началом серьезного кризиса в отношениях, который невозможно решить за пару дней. Девам придется сделать важный выбор – либо бороться за будущее союза, или разорвать все связи и двигаться дальше.

Лев

Жизнь Львов перевернется в последнее воскресенье мая. Общительные и самоуверенные уроженцы знака вдруг начнут избегать людей, что будет вызвано неловкой ситуацией. Львов могут поймать на сплетнях, что станет ударом по их репутации. Уроженцы знака не смогут в этот раз оправдаться – и это станет для них ударом.

Данная ситуация способна выбить Львов из колеи – они почувствуют, что земля уходит из-под их ног. Но позже поймут, что это был важный урок. Уроженцы знака станут осторожнее и начнут больше внимания уделять чувствам близких.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.