Чому я відчуваю себе недостатньо гарною?

Болюче питання для багатьох жінок, які мають відчуття, що вони недостатньо талановиті, розумні, успішні. Вони бояться висловлювати свою думку, бояться критики, не виправдати очікування інших.

Ці страхи отруюють життя, заважають досягати своїх цілей і бути щасливими.

До того ж часто жінки живуть з проблемами, які сприймають за норму:

▪️ б’є – значить любить;

▪️ критикую себе, бо я погана;

▪️ не заробляю достатньо грошей, через економічну кризу у світі;

▪️ не розпочинаю свою справу, бо ситуація навколо нестабільна.

Хоча насправді всі ці проблеми не залежать від зовнішніх факторів. Їх основа — токсичні установки, дитячі травми, негативний досвід. З цим можна і треба працювати.

Треба лише вирішити, що так жити - Я БІЛЬШЕ НЕ ХОЧУ і я беру відповідальність за своє життя...